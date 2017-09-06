"Атон" поднял оценку GDR Тинькофф банка на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $15,2 до $17 за штуку, говорится в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Тинькофф банк недавно опубликовал исключительно сильные показатели за II квартал 2017 года, которые вновь оказались выше ожиданий рынка. Мы внесли изменения в модель оценки Тинькофф банка с учетом последних данных, что привело к повышению нашей оценки его GDR", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $12,96 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,68 за штуку.