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06 сентября 2017 года 14:25
"Атон" поднял оценку GDR Тинькофф банка на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $15,2 до $17 за штуку, говорится в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Тинькофф банк недавно опубликовал исключительно сильные показатели за II квартал 2017 года, которые вновь оказались выше ожиданий рынка. Мы внесли изменения в модель оценки Тинькофф банка с учетом последних данных, что привело к повышению нашей оценки его GDR", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $12,96 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,68 за штуку.
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06 сентября 2017 года 20:15
Москва. 6 сентября. Доллар США и евро плавно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется благодаря растущей нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:30
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $13 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:17
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за дорожающей нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:15
азпромбанк повысил прогноз роста российской экономики в 2017 году с 0,5% до 1,5%, сообщается в обзоре старшего экономиста Газпромбанка Дмитрий Долгина. "Прогноз роста ВВП РФ улучшен за счет неожиданно сильного оживления в промышленности РФ в первом полугодии 2017 года, которое пока не выглядит... читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:08
Москва. 6 сентября. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и новой волне роста на нефтяных площадках; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) 6 сентября изменяются незначительно после активного повышения накануне, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:05
"Рубль продолжает расти, причем благодаря сразу двум факторам: слабости доллара и силе Brent, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - И что самое интересное, слабость доллара и сила нефти вызвана одними и теми же факторами. Все дело в ураганах. «Харви» прошел и вывел из... читать дальше
.06 сентября 2017 года 18:43
"Рост цен на нефть, низкая инфляция в РФ, снижение вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году позволяют рублю удерживать достаточно сильные позиции по отношению к доллару. Валюты других стран с формирующимися рынками также относительно стабильны благодаря сохранению... читать дальше
.06 сентября 2017 года 18:21
"К середине недели нефтяные цены впервые с конца мая пытаются зафиксироваться на уровнях 54$. Полагаем, что рост котировок нефтяного актива в первую очередь связан с оживлением спроса американских НПЗ после удара «Харви». Как и ожидалось, инфраструктура американского нефтяного рыка... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:56
среду, 6 сентября, ММВБ большую часть дня торговался ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако ближе к вечеру индексу удалось отыграть потери, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Большинство азиатских площадок сегодня закрылось в красной зоне под давлением эскалации... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:22
Восстановительные работы после урагана «Харви» идут полным ходом, и работа энергетических компаний в США возвращается в нормальное русло, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Предприятия по переработке нефти возобновляют работу, а порты – торговлю, что должно... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:01
БКС открыл новую pair trade: покупка ММК против НЛМК с прогнозируемой доходностью 15% на горизонте двух месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) против продажи GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:43
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $13,10 до $15,84 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:18
"К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном "минусе" на средних объёмах. Основное давление на рынок оказывал рубль, который укреплялся вслед за нефтью, устремившейся к отметке $54 за баррель Brent. В целом ситуацию на рынке можно даже назвать положительной. Вечер будет довольно насыщен... читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:55
Рубль незначительно колеблется к доллару и евро, низкий "аппетит к риску" компенсируется растущей нефтью
Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду днем незначительны, несмотря на рост нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent, рост рубля сдерживается общемировым снижением у инвесторов "аппетита к риску" из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:52
"Российский рубль в паре с американским долларом сегодня торгуется нейтрально, в районе 57,5 рубля за доллар. Продолжается настоящее ралли на рынке российских ОФЗ, которое и поддерживает национальную валюту. Похоже, до сентябрьского заседания ЦБ РФ текущая ситуация может продлиться, а после мы... читать дальше
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