В сентябре и далее имеет смысл делать основную ставку на рост телекомов и потребсектора - "Открытие Брокер"

"С начала месяца доллар потерял 1,3% до 57,3 руб., - констатирует аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. - При этом ключевым драйвером укрепления рубля на этот раз выступила не только нефть, которая за аналогичный период котировки Brent поднялись только на 1,2%. Мощную поддержку национальной валюте оказывает повышенный спрос на высокодоходные и относительно низкорисковые по мировым меркам рублевые облигации - ОФЗ и корпоративные. В частности, рассчитываемый Московской биржей индекс государственных облигаций RGBI после устойчивого роста за последний год оказался близок к своим историческим максимумам, зафиксированным еще в апреле 2013 года. Поскольку смягчение монетарной политики ЦБ РФ на фоне замедления потребинфляции происходит относительно плавно, действия регулятора не приводят к оттоку из рублевой зоны в рамках закрытия стратегий carry trade, а стимулирует их реализацию из-за поддержки т.н. «чистых цен» облигаций. К концу месяца ожидаем укрепления рубля еще на 1-1,5% (котировки ниже 56,7 руб. за доллар)".

По мнению эксперта, крепкий рубль продолжит давить на акции сырьевых компаний. С начала месяца отраслевые индексы Московской биржи «Нефти и Газа» и «Металлов и добычи» просели на 0,7%. При этом, крепкая нацвалюта и снижение ставок ЦБ при одновременном улучшении экономической конъюнктуры поддержали несырьевой сектор. Индекс «Банков и финансов» прибавил 1,4%, «Телекоммуникаций» подрос на 1,15%, «Потребительских товаров и торговли» прибавил 0,7%.

"На наш взгляд, в сентябре и далее имеет смысл делать основную ставку на рост телекомов и потребсектора, которые под влиянием перечисленных факторов могут подрасти еще на 2-3%. Наши фавориты здесь по-прежнему МТС и «Детский Мир». В свою очередь, сырьевые компании останутся под давлением крепкого рубля, а металлурги и нефтяники могут потерять примерно по 1% от капитализации соответственно", - резюмирует Т. Нигматуллин.