"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Global Ports на 11%, оставив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $4,5 до $5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки Global Ports с учетом опубликованных финпоказателей за I полугодие 2017 года, которые превзошли ожидания экспертов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $4,7 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,19 за штуку.