Рынок акций РФ сохранит боковую динамику до конца недели - ИК "Фридом-Финанс"

Рынок начал день со снижения, что вызвано в основном влиянием внешнего фона. Европейские и азиатские индексы снижаются вслед за акциями банков, отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако нефть остается на вчерашних уровнях, $53,40 за баррель, что привело к укреплению рубля: пара USD/RUB сегодня после пробоя вниз уровня 57,50 уверенно движется к отметке 57. Министр энергетики Александр Новак ожидает, что нефть в будущем году останется в коридоре $45–55, так что резкого роста бюджетных заимствований может не произойти, а это положительно скажется на устойчивости рубля.

"Локальные новости поступают в основном с Восточного экономического форума, но прорывных контрактов в нефтегазовой сфере пока не заключено, - указывает эксперт ИК. - На мой взгляд, это не значит, что партнеры осторожничают в связи с возможными новыми санкциями, просто крупные проекты на Дальнем Востоке пока будут сосредоточены в других отраслях. У Русгидро и других гигантов отрасли есть шансы договориться о производстве энергии из возобновляемых источников. Вне форума главными новостями стали продажа части пакета ММК и выкуп акций МТС. Обе бумаги спекулятивно дорожают на новостях. Продажа ММК будет способствовать увеличению акций в свободном обращении, что при повышении капитализации станет основанием для включения бумаги в индекс MSCI. Кандидатом же для исключения из индекса может стать Система, если ей не удастся сохранить контроль над МТС. Однако объявление о выкупе акций МТС может стать способом помочь Системе сохранить долю в компании даже в том случае, если претензии Роснефти к АФК будут полностью удовлетворены".

В целом рынок, на взгляд аналитика ИК "Фридом-Финанс", сохранит боковую динамику до конца недели, основные бумаги будут торговаться разнонаправленно. В фокусе мало важной статистики, главное событие — заседание ЕЦБ — состоится в пятницу, 8 сентября, и на фоне его ожидания курс EUR/USD может вырасти выше 1,20. Укрепление евро негативно сказывается на импорте и некоторых экспортных российских проектах, но эффект будет не мгновенным, поэтому если и стоит опасаться сокращения торгового баланса, то не ранее конца года. Сегодня эксперт ориентируется на индекс ММВБ в диапазоне 1990–2000 п. и на пару USD/RUB в коридоре 57–57,50.