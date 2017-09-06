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06 сентября 2017 года 14:39
Рынок акций РФ сохранит боковую динамику до конца недели - ИК "Фридом-Финанс"
Рынок начал день со снижения, что вызвано в основном влиянием внешнего фона. Европейские и азиатские индексы снижаются вслед за акциями банков, отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако нефть остается на вчерашних уровнях, $53,40 за баррель, что привело к укреплению рубля: пара USD/RUB сегодня после пробоя вниз уровня 57,50 уверенно движется к отметке 57. Министр энергетики Александр Новак ожидает, что нефть в будущем году останется в коридоре $45–55, так что резкого роста бюджетных заимствований может не произойти, а это положительно скажется на устойчивости рубля. "Локальные новости поступают в основном с Восточного экономического форума, но прорывных контрактов в нефтегазовой сфере пока не заключено, - указывает эксперт ИК. - На мой взгляд, это не значит, что партнеры осторожничают в связи с возможными новыми санкциями, просто крупные проекты на Дальнем Востоке пока будут сосредоточены в других отраслях. У Русгидро и других гигантов отрасли есть шансы договориться о производстве энергии из возобновляемых источников. Вне форума главными новостями стали продажа части пакета ММК и выкуп акций МТС. Обе бумаги спекулятивно дорожают на новостях. Продажа ММК будет способствовать увеличению акций в свободном обращении, что при повышении капитализации станет основанием для включения бумаги в индекс MSCI. Кандидатом же для исключения из индекса может стать Система, если ей не удастся сохранить контроль над МТС. Однако объявление о выкупе акций МТС может стать способом помочь Системе сохранить долю в компании даже в том случае, если претензии Роснефти к АФК будут полностью удовлетворены". В целом рынок, на взгляд аналитика ИК "Фридом-Финанс", сохранит боковую динамику до конца недели, основные бумаги будут торговаться разнонаправленно. В фокусе мало важной статистики, главное событие — заседание ЕЦБ — состоится в пятницу, 8 сентября, и на фоне его ожидания курс EUR/USD может вырасти выше 1,20. Укрепление евро негативно сказывается на импорте и некоторых экспортных российских проектах, но эффект будет не мгновенным, поэтому если и стоит опасаться сокращения торгового баланса, то не ранее конца года. Сегодня эксперт ориентируется на индекс ММВБ в диапазоне 1990–2000 п. и на пару USD/RUB в коридоре 57–57,50.
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06 сентября 2017 года 20:15
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.06 сентября 2017 года 19:30
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.06 сентября 2017 года 19:17
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за дорожающей нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:15
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.06 сентября 2017 года 19:08
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.06 сентября 2017 года 19:05
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.06 сентября 2017 года 18:43
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.06 сентября 2017 года 18:21
"К середине недели нефтяные цены впервые с конца мая пытаются зафиксироваться на уровнях 54$. Полагаем, что рост котировок нефтяного актива в первую очередь связан с оживлением спроса американских НПЗ после удара «Харви». Как и ожидалось, инфраструктура американского нефтяного рыка... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:56
среду, 6 сентября, ММВБ большую часть дня торговался ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако ближе к вечеру индексу удалось отыграть потери, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Большинство азиатских площадок сегодня закрылось в красной зоне под давлением эскалации... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:22
Восстановительные работы после урагана «Харви» идут полным ходом, и работа энергетических компаний в США возвращается в нормальное русло, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Предприятия по переработке нефти возобновляют работу, а порты – торговлю, что должно... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:01
БКС открыл новую pair trade: покупка ММК против НЛМК с прогнозируемой доходностью 15% на горизонте двух месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) против продажи GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:43
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $13,10 до $15,84 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:18
"К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном "минусе" на средних объёмах. Основное давление на рынок оказывал рубль, который укреплялся вслед за нефтью, устремившейся к отметке $54 за баррель Brent. В целом ситуацию на рынке можно даже назвать положительной. Вечер будет довольно насыщен... читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:55
Рубль незначительно колеблется к доллару и евро, низкий "аппетит к риску" компенсируется растущей нефтью
Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду днем незначительны, несмотря на рост нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent, рост рубля сдерживается общемировым снижением у инвесторов "аппетита к риску" из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:52
"Российский рубль в паре с американским долларом сегодня торгуется нейтрально, в районе 57,5 рубля за доллар. Продолжается настоящее ралли на рынке российских ОФЗ, которое и поддерживает национальную валюту. Похоже, до сентябрьского заседания ЦБ РФ текущая ситуация может продлиться, а после мы... читать дальше
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