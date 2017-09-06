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06 сентября 2017 года 13:37
Доллар США остается под давлением - "Нордеа Банк"
"Выступления представителей ФРС накануне в еще большей степени снизили ожидания по повышению базовой ставки в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%), - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Член совета управляющих ФРС Л. Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с налогичным сигналом выступил глава ФРБ Миннеаполиса. В частности г-н Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже находят последствия, а ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда. Наряду с этим позиции USD на Forex продолжают подрывать тема потолка государственного долга; опасения, связанные с приближающимся ураганом Ирма; и геополитическая напряженность в отношениях с Северной Кореей. В итоге перспектив у «американца» заметным образом отыграть потери пока не просматривается, даже с учетом того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ может прозвучать озабоченность чрезмерного укрепления EUR. Сегодня в фокусе индексы деловой активности в сфере услуг и «бежевая книга» в США. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD сохраняется на отметках 1.18-1.195". Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне роста нефтяных цен и данных по инфляции, указывает Д. Давыдов. Накануне, несмотря на некоторое снижение аппетита к рисковым активам из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Корейском полуострове, рубль усилил позиции в основных торгуемых парах. Большее движение пришлось на вторую половину дня, и по времени совпало с активным ростом цен на «черное золото» и выходом статистики по инфляции в РФ за август. Данные оказались лучше прогнозных, что фактически не ставит под сомнение снижение ставки Банком России на ближайшем заседании. Более того, сохранение дезинфляционного тренда позволяет регулятору сделать шаг в 0.5%. На этом фоне интерес к рублевым активам лишь усилился, что подтверждает ралли в секторе рублевого госдолга. "Сегодня позитив на рынке в отношении RUB может сохраниться, однако более заметного укрепления национальной валюты мы не ожидаем, большинство факторов учтено в котировках. Фокус на размещение Минфином ОФЗ и данные по недельной инфляции. USD/RUB краткосрочно - 57.0-57.80", - прогнозирует эксперт "Нордеа Банка".
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06 сентября 2017 года 20:15
Москва. 6 сентября. Доллар США и евро плавно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется благодаря растущей нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:30
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $13 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:17
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за дорожающей нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:15
азпромбанк повысил прогноз роста российской экономики в 2017 году с 0,5% до 1,5%, сообщается в обзоре старшего экономиста Газпромбанка Дмитрий Долгина. "Прогноз роста ВВП РФ улучшен за счет неожиданно сильного оживления в промышленности РФ в первом полугодии 2017 года, которое пока не выглядит... читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:08
Москва. 6 сентября. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и новой волне роста на нефтяных площадках; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) 6 сентября изменяются незначительно после активного повышения накануне, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 сентября 2017 года 19:05
"Рубль продолжает расти, причем благодаря сразу двум факторам: слабости доллара и силе Brent, - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - И что самое интересное, слабость доллара и сила нефти вызвана одними и теми же факторами. Все дело в ураганах. «Харви» прошел и вывел из... читать дальше
.06 сентября 2017 года 18:43
"Рост цен на нефть, низкая инфляция в РФ, снижение вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС США в 2017 году позволяют рублю удерживать достаточно сильные позиции по отношению к доллару. Валюты других стран с формирующимися рынками также относительно стабильны благодаря сохранению... читать дальше
.06 сентября 2017 года 18:21
"К середине недели нефтяные цены впервые с конца мая пытаются зафиксироваться на уровнях 54$. Полагаем, что рост котировок нефтяного актива в первую очередь связан с оживлением спроса американских НПЗ после удара «Харви». Как и ожидалось, инфраструктура американского нефтяного рыка... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:56
среду, 6 сентября, ММВБ большую часть дня торговался ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако ближе к вечеру индексу удалось отыграть потери, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Большинство азиатских площадок сегодня закрылось в красной зоне под давлением эскалации... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:22
Восстановительные работы после урагана «Харви» идут полным ходом, и работа энергетических компаний в США возвращается в нормальное русло, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Предприятия по переработке нефти возобновляют работу, а порты – торговлю, что должно... читать дальше
.06 сентября 2017 года 17:01
БКС открыл новую pair trade: покупка ММК против НЛМК с прогнозируемой доходностью 15% на горизонте двух месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) против продажи GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:43
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $13,10 до $15,84 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным... читать дальше
.06 сентября 2017 года 16:18
"К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном "минусе" на средних объёмах. Основное давление на рынок оказывал рубль, который укреплялся вслед за нефтью, устремившейся к отметке $54 за баррель Brent. В целом ситуацию на рынке можно даже назвать положительной. Вечер будет довольно насыщен... читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:55
Рубль незначительно колеблется к доллару и евро, низкий "аппетит к риску" компенсируется растущей нефтью
Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду днем незначительны, несмотря на рост нефти, преодолевшей отметку $54 за баррель сорта Brent, рост рубля сдерживается общемировым снижением у инвесторов "аппетита к риску" из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.06 сентября 2017 года 15:52
"Российский рубль в паре с американским долларом сегодня торгуется нейтрально, в районе 57,5 рубля за доллар. Продолжается настоящее ралли на рынке российских ОФЗ, которое и поддерживает национальную валюту. Похоже, до сентябрьского заседания ЦБ РФ текущая ситуация может продлиться, а после мы... читать дальше
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