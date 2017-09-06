Доллар США остается под давлением - "Нордеа Банк"

"Выступления представителей ФРС накануне в еще большей степени снизили ожидания по повышению базовой ставки в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%), - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Член совета управляющих ФРС Л. Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с

налогичным сигналом выступил глава ФРБ Миннеаполиса. В частности г-н Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже находят последствия, а ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда. Наряду с этим позиции USD на Forex продолжают подрывать тема потолка государственного долга; опасения, связанные с приближающимся ураганом Ирма; и геополитическая напряженность в отношениях с Северной Кореей. В итоге перспектив у «американца» заметным образом отыграть потери пока не просматривается, даже с учетом того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ может прозвучать озабоченность чрезмерного укрепления EUR. Сегодня в фокусе индексы деловой активности в сфере услуг и «бежевая книга» в США. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD сохраняется на отметках 1.18-1.195".

Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне роста нефтяных цен и данных по инфляции, указывает Д. Давыдов. Накануне, несмотря на некоторое снижение аппетита к рисковым активам из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Корейском полуострове, рубль усилил позиции в основных торгуемых парах. Большее движение пришлось на вторую половину дня, и по времени совпало с активным ростом цен на «черное золото» и выходом статистики по инфляции в РФ за август. Данные оказались лучше прогнозных, что фактически не ставит под сомнение снижение ставки Банком России на ближайшем заседании. Более того, сохранение дезинфляционного тренда позволяет регулятору сделать шаг в 0.5%. На этом фоне интерес к рублевым активам лишь усилился, что подтверждает ралли в секторе рублевого госдолга.

"Сегодня позитив на рынке в отношении RUB может сохраниться, однако более заметного укрепления национальной валюты мы не ожидаем, большинство факторов учтено в котировках. Фокус на размещение Минфином ОФЗ и данные по недельной инфляции. USD/RUB краткосрочно - 57.0-57.80", - прогнозирует эксперт "Нордеа Банка".