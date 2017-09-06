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06 сентября 2017 года 13:19

Аналитики разошлись в оценках перспектив включения ММК в индекс MSCI Russia в ноябре

Вероятность включения акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia возросла после продажи 3% акций комбината структурой его основного владельца Владимира Рашникова Mintha Holding, считают аналитики. Между тем в оценках перспектив включения акций ММК в индекс MSCI Russia в ноябре эксперты разошлись.

Как полагает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский, включение ММК в индекс MSCI Russia в рамках ближайшей ребалансировки в ноябре хотя и не является невозможным, но совсем не очевидно. "Например, этого не произошло бы, если бы ребалансировка индексов MSCI проходила по ценам закрытия вторника", - говорится в обзоре И.Питерского.

По оценкам стратега, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника.

В то же время аналитики Sberbank Investment Research считают, что если 3% ММК будут проданы структурам, которых индексный провайдер MSCI сочтет нестратегическими, то локальные обыкновенные акции комбината с великой долей вероятности будут добавлены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе полугодовой ребалансировки в ноябре.

"Продажа бумаг нестратегическим инвесторам будет означать, что доля free float превысит 15%, что является первым пороговым значением для прохождения в состав индексов MSCI. Если акции компании будут включены в расчетную базу индекса MSCI Russia, вес ММК в нем, по нашим оценкам (в основе которых лежат данные проформа по состоянию на вчерашний вечер), составит 0,6%. Как следствие, это приведет к притоку средств со стороны пассивных фондов на сумму около $20 млн, что в 2,3 раза превышает среднесуточный оборот торгов бумагами ММК за последние 30 дней. Кроме того, акции компании, вероятно, привлекут внимание и активных фондов, отслеживающих динамику индексов MSCI. Мы считаем, что это - наряду с притоком средств пассивных фондов - поддержит позитивную рыночную переоценку бумаги. С учетом текущих котировок акции ММК по коэффициенту "EV/EBITDA 2017" торгуются примерно на уровне 4,4, тогда как после включения в состав индекса MSCI Russia они вполне могут приблизиться к диапазону 5,0-5,5, что соответствует нашей оценке", - говорится в обзоре аналитиков Sberbank Investment Research Анны Лепетухиной, Кирилла Пластинина и Коула Эйксона.

Эксперты финансовой группы "БКС" полагают, что вес акций ММК в MSCI Russia index может составить 1,0%, что соответствует притоку около $45 млн пассивных денег.

"Продажа акций ММК в рынок обеспечит коэффициент иностранного участия MSCI на уровне 20%, при этом в денежном выражении free float составит $1,5 млрд. Таким образом, индексный провайдер сможет включить ММК в индекс MSCI Russia. По нашим оценкам, вес составит 1,0% (против 1,6% у "Северстали" (MOEX: CHMF) и 1,7% у НЛМК (MOEX: NLMK)), дополнительные притоки в форме одних только "пассивных денег" - $45 млн. Бумаги могут быть включены в индекс в ноябре, датой для расчета станет 20 октября", - говорится в обзоре аналитиков "БКС" Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского.

По оценкам аналитиков "БКС", включение акций ММК в индекс MSCI Russia станет мощным катализатором для котировок этих бумаг. "Напомним, что после того, как в мае в индекс были включены бумаги НЛМК, их котировки опередили динамику котировок бумаг "Северстали" и ММК на 20% за 2 месяца, чего, на наш взгляд, можно ожидать и в случае с ММК", - говорится в обзоре фингруппы.

Как сообщалось, структура основного владельца ММК Владимира Рашникова Mintha Holding продала 3% (335 млн 229,9 тыс. акций) компании в рамках сделки, организатором которой выступил Goldman Sachs.

В результате доля В.Рашникова снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float вырос с 12,7% до 15,7%, говорится в сообщении. Mintha Holding взяла на себя обязательство не продавать акции ММК в течение трех месяцев после сделки.

ММК не раскрыл цену размещения. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом сделки, сообщал, что книга заявок в рамках продажи части пакета В.Рашникова подписана по цене 36,68 рубля за акцию.

Во вторник вечером торги акциями ММК на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) закрылись на отметке 38 рублей за одну ценную бумагу.

Опубликовано: /Интерфакс/
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