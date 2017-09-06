Ориентиры для Brent пока сохраняются на отметках $51,5-53,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Рынок "черного золота" сохраняет оптимистичный настрой. Сигналы о повышении спроса на сырье со стороны НПЗ западного побережья США, наряду с заявлениями о готовности продлить соглашение ОПЕК+ еще на один квартал, перевешивают опасения потенциального навеса скопившегося предложения и последствий урагана "Ирма". Сегодня в фокусе рынка будут данные о запасах нефти и нефтепродуктов от API, краткосрочные ориентиры для Brent сохраняются на отметках $51,5-53,5/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.