Рубль лидирует среди высокодоходных валют - Банк "Зенит"

"Рубль выбрался вчера в безусловные лидеры высокодоходных валют по укреплению, как за прошедшие 5 дней (+2.3% к доллару), так и за месяц (+5.4%). Предлагаемая рублем доходность остается одной из самых высоких, поэтому улучшение ситуации на нефтяном рынке поддерживает интерес к российской валюте. Кроме того, со

снижением годовой инфляции в августе с 3.9% до 3.3% провоцирует повышенный интерес к внутреннем долговому рынку. Очевидно, что на рынке вновь разыгрывается карта рубля как высокодоходной валюты, поэтому риски

непредсказуемых поведений возрастают", - отмечают аналитики банка "зенит".