К концу года курс доллара будет в районе (и даже превысит) 60 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Рублевый carry trade остается достаточно привлекательным для нерезидентов: нефть уверенно закрепилась выше $50/барр., реальная процентная ставка (5%+) остается одной из самых высоких в мире, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России растут, в то время как ожидания по повышению ставки ФРС падают, экономика РФ активно восстанавливается, несмотря на санкции, Минфин успешно проводит бюджетную консолидацию. Возможная угроза сворачивания carry (и потенциального оттока капитала из РФ) – рост

геополитической напряженности в мире и ожидаемое начало процесса сокращения баланса ФРС (сжатие ликвидности) и сигналы по выходу из ультрамягкой политики со стороны ЕЦБ и т.д. Полагаем, что текущая волна

оптимизма в отношении всего EM, и российского рынка в частности, не будет продолжительной. Полагаем, что к концу года курс доллара будет в районе (и даже превысит) 60 руб./долл.", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".