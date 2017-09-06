Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, растут МТС и металлурги во главе с ММК

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; растут бумаги "Мобильных телесистем" и металлургов во главе с акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1998,55 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1098,9 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 57,31 рубля (-0,22 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+5,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%).

Накануне вечером стало известно, что структура основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Владимира Рашникова Mintha Holding продала 3% (335 млн 229,9 тыс. акций) компании в рамках сделки, организатором которой выступил Goldman Sachs. В результате доля В.Рашникова снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float вырос с 12,7% до 15,7%. Mintha Holding взяла на себя обязательство не продавать акции ММК в течение трех месяцев после сделки.

ММК не раскрыл цену размещения. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом сделки, сообщал, что книга заявок в рамках продажи части пакета В.Рашникова подписана по цене 36,68 рубля за акцию.

Акции МТС растут на новостях о запуске компанией третьего раунд buyback, в рамках которого планируется выкупить акции на сумму до 20 млрд руб. до апреля 2019 года. Основной акционер МТС, АФК "Система", продолжит участвовать в buyback, сохраняя контроль в операторе, заявил глава компании Михаил Шамолин.

Индексы в США во вторник снизились на опасениях по поводу развития ситуации на Корейском полуострове и в ожидании выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), в которых игроки надеются уловить сигналы касательно будущего курса денежно-кредитной политики.

Власти КНДР заявили об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности" в воскресенье. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Вместе с тем среди ведущих мировых держав отсутствует консенсус по поводу того, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступают против введения новых санкций в отношении страны.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард отметила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика (просели Япония и Китай), проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-0,4%) на геополитических рисках, что сокращает спрос на рискованные активы.

Нефть замедлила ралли, вызванное ожиданиями возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $53,42 за баррель (+0,1% и +2% во вторник), октябрьская цена WTI - $48,78 за баррель (+0,3% и +2,9% накануне).

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.

Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой, категории и обрушился на Карибские острова. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.

Аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко также полагает, что российские акции в среду могут немного скорректироваться, но падение индекса РТС не превысит 1%.

Проблемы с Северной Кореей продолжают давить на многие зарубежные финансовые рынки. Однако нефть Brent закрепилась выше отметки $53 за баррель, что среднесрочно поддерживает рубль и российский фондовый рынок. Заявления российских властей о готовности продления пакта ОПЕК+ придают уверенности инвесторам.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок нефти теперь сосредоточится на данных от API по запасам сырья в США. Помимо этого, инвесторы будут наблюдать за траекторией нового урагана "Ирма", который подошел к островам Карибского бассейна и может дойти до Флориды. Трейдеры будут нервно реагировать на любые сообщения об урагане, поскольку рынок еще не оправился от последствий урагана "Харви", который привел к закрытию большинства НПЗ в штате Техас. Несмотря на ураган, большинство НПЗ в Техасе готовится возобновить работу с 7 сентября, что поможет росту нефтяных котировок.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также полагает, что внимание отечественных инвесторов приковано к котировкам нефти - удастся ли им закрепиться выше августовского максимума $53,64 за баррель Brent. В Европе внимание инвесторов приковано к заседанию ЕЦБ в четверг. В еврозоне начинают появляться признаки роста инфляционного давления.

В США инвесторы избегают риска на фоне беспокойств вокруг Северной Кореи, также игроки обеспокоены надвигающимся ураганом "Ирма", достигшего высшей, пятой, категории. Есть риск, что он дойдет до южных территорий США в ближайшие выходные, всего через считанные дни после разрушительного урагана "Харви", нанесшего многомиллиардный ущерб в Техасе и Луизиане. По оценкам экспертов, "Ирма" может стать сильнейшим ураганом в истории США в плане нанесенного ущерба застрахованному имуществу, превзойдя "Катрину" 2005 года. Во вторник акции страховых компаний продемонстрировали сильное падение, а аналитики Goldman Sachs понизили до 15% оценку вероятности приостановки работы правительства США (с 35% ранее) по причине необходимости преодолеть последствия урагана "Харви".

Геополитические риски растут, но на конец года многие эксперты ожидают цену золота ниже текущих уровней. Goldman Sachs сохраняет прогноз на конец года $1250 за тройскую унцию при условии отсутствия существенной эскалации вокруг Северной Кореи. Что касается нефти, то уже близок момент, когда цены начнут стремительно расти с минимальной целью подъема $62 за баррель. Этот рывок должен взбодрить российский фондовый рынок, а пока индекс ММВБ застрял в диапазоне 1990-2030 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,4%).

Подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+17,2%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 8,538 млрд руб. (из них 2,063 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,617 млрд руб. - на бумаги ММК).