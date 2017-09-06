Ожидаем снижения доходностей ОФЗ в пределах 2-3 б.п. - Промсвязьбанк

"Полагаем, что последние данные по инфляции позволяют рассчитывать на ускорение процесса снижения ключевой ставки, принимая во внимание уменьшение инфляционных ожиданий населения в августе до 9,5% с 10,7% в июле. Скорее всего, ЦБ примет решение вернуться к шагу 50 б.п. уже на заседании 15 сентября, дав сигнал об этом в ближайшие дни. На наш взгляд, реакция рынка на такой сигнал будет достаточно сдержанной, поскольку доходности большинства ОФЗ за последнюю неделю уже опустились на 15-25 б.п., ограничивая краткосрочный потенциал дальнейшего роста их котировок. По итогам сегодняшнего дня снижение доходностей большинства ОФЗ, вероятно, не превысит 2-3 б.п. На аукционах Минфина ожидаем успешных размещений 5-летнего выпуска 26220 и 16-летнего 26221 на сумму 20 млрд руб. каждый без ценовых дисконтов ко вторичному рынку", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.