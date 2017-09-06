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06 сентября 2017 года 11:22
Включение ММК в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника. Как сообщалось, структура основного владельца ММК Владимира Рашникова Mintha Holding продала 3% (335 млн 229,9 тыс. акций) компании в рамках сделки, организатором которой выступил Goldman Sachs. В результате доля В.Рашникова снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float вырос с 12,7% до 15,7%, говорится в сообщении. Mintha Holding взяла на себя обязательство не продавать акции ММК в течение трех месяцев после сделки. ММК не раскрыл цену размещения. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом сделки, сообщал, что книга заявок в рамках продажи части пакета В.Рашникова подписана по цене 36,68 рубля за акцию. Во вторник вечером торги акциями ММК на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) закрылись на отметке 38 рублей за одну ценную бумагу. По оценкам И.Питерского, при free float на уровне 15,7% MSCI повысит оценку коэффициент FIF для ММК до 0,20. Однако он полагает, что в рамках ноябрьского пересмотра индексов MSCI может и не пересмотреть оценку free float ММК. Более того, при ценах на другие активы на текущих уровнях акциям ММК необходимо подорожать до 40,7 рубля за штуку (7% с уровня закрытия во вторник) для того, чтобы попасть в расчетную базу индекса MSCI Russia, отмечает эксперт. При этом он подчеркивает, что порог для включения в настоящее время нестабилен. "Для примера, если бы рыночная стоимость "Ростелекома" (MOEX: RTKM) снизилась на 5-6% в долларовом выражении (отметим, что рубль на данный момент находится на почти трехмесячном максимуме), то порог для включения в индекс MSCI Russia для ММК составил бы 44,2 рубля за штуку, что уже на 16% выше уровня закрытия вторника (с пороговым значением, номинированным в долларах, требуемое повышение стоимости также устанавливается в долларах)", - говорится в обзоре. Таким образом, как полагает И.Питерский, в отличие от размещения НЛМК (MOEX: NLMK) в прошлом году, включение ММК в индекс MSCI Russia в рамках ближайшей ребалансировки в ноябре хотя и не является невозможным, но совсем неочевидно. "Например, этого не произошло бы, если бы ребалансировка индексов MSCI проходила по ценам закрытия вторника", - пишет стратег. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
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(уточняется редакция 7-го абзаца) Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам... читать дальше
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