"Харви" и "Ирма" помогут Brent обновить максимумы - eToro

"Котировки североморского сорта Brent подошли к сильному сопротивлению в районе 53,60 и не смогли с первого раза пробить отметку. Этот уровень уже тестировался 10 августа и тогда не был пробит - цена после этого "просела" на 7,2%. Увидим ли мы повторение подобного же сценария? Не факт. Ураган "Харви" внес свою лепту: хотя большая часть "вышедших из обоймы" нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и портов уже запустилась, на то чтобы вернуть прежние мощности, потребуется время. По состоянию на вторник, недобор по мощностям составлял около 20%. К тому же впереди еще одно испытание для американских нефтедобытчиков: ураган "Ирма", которому присваивают 5-балльную категорию. Он направляется в направлении Карибского бассейна и Флориды, угрожай вывести из строя дополнительные нефтеперерабатывающие заводы. Сегодня будут опубликованы данные Американского института нефти (API), которые могут подтвердить, что "Харви" нанес приличный удар по запасам топлива. Если показатель резко сократится, это поможет Brent пробить отметку 53,60 долл./баррель и нацелиться на 54,30", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.