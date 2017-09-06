Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов среды незначительные на фоне стабильной нефти

Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро при открытии торгов на "Московской бирже" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне незначительных колебаний мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,44-57,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,48 руб./$1 (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 68,54 руб./EUR1 (-2,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 3,4 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,03 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,82 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов среды связано, прежде всего, со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов в среду утром после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду опустилась всего на 0,17% - до $53,29 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на 1,99% - до $53,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,08% - до $48,7 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 2,9% - до $48,66 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов. Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой категории и движется в сторону Карибских островов. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.