Доллар США продолжает свой курс на ослабление, наметившийся с января этого года - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что американский доллар во вторник возобновил своё снижение. Краткий период его роста на российском валютном рынке быстро завершился. Пару USD/RUB не пустили выше 58, и вскоре началась активная распродажа американской валюты. В какой-то момент доллар опускался ниже 57.30, обновив минимумы с середины июня.

Текущее движение эксперт объясняет лишь частично восстановлением спроса на рубль. Свою роль также сыграло ослабление американской валюты после слов представителя ФРС Лаель Брайнард, что вялость инфляции может стать причиной более медленной темпа повышения ключевой ставки в США.

"Если же отойти от краткосрочных колебаний курса, то видно, что доллар продолжает свой курс на ослабление, наметившийся с января этого года, - указывает А. Купцикевич. - И текущие колебания оставляют USD вблизи нижней границы торгового коридора, так как, по сути, никакой новой информации рынки не получили ни от пятничных данных по занятости, ни от выступления Брайнард. Основное внимание рынков теперь переместилось на заседание ЕЦБ в четверг. От Драги ждут комментариев о нежелательности столь резкого роста курса евро, как это было в последние месяцы. Правда, этого же ждали от него в ходе выступлений в Джексон-Хоул. Молчание по этому поводу вылилось в ралли евро, что вполне может повториться и на этот раз. Евро настроен на дальнейший рост в ближайшие месяцы к доллару".

Чуть более сложным, по мнению аналитика FxPro, является вопрос, кто окажется сильнее – евро или рубль. В этой паре рубль в предыдущие месяцы брал верх. Однако сейчас он вступает в ту фазу года, когда обычно российская валюта склонна к снижению. "Сейчас кажется, что паре будет очень сложно закрепиться ниже 67 в ближайшие месяц-два. Не удивлюсь, если даже отметка 68 окажется весьма крепким орешком при текущей котировке в 68.50. Покупки на спадах в области 67-68 могут оказаться привлекательными многим участникам рынка", - прогнозирует эксперт.