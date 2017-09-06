Цены на нефть продолжают чувствовать себя уверенно - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов достигли трехнедельных максимумов после того, как три важных нефтеперерабатывающих завода в США объявили о возобновлении работы после урагана «Харви», отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 6 сентября в 09:40 по московскому времени торговались на уровне 53,25 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели1,7%. Американский эталон WTI находился в районе 48,67, подорожав за этот период на 2,9%.

По данным информационного агентства Bloomberg, около 50% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, остановленных из-за урагана «Харви», вернутся к работе до четверга 7 сентября. Цены на нефть продолжают чувствовать себя уверенно, так как новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный.

Последствия «Харви» для нефтепереработки оказались краткосрочными. Одновременно ОПЕК+ провели ряд вербальных интервенций, отметив высокий уровень исполнения плана по сокращению добыли, и заявив о готовности продлить его в случае необходимости.

"Ураган «Ирма» достиг наивысшей, пятой категории сложности, - указывает эксперт ГК. - Он находится в центре внимания, но пока он только достиг Флориды, и его потенциальное влияние на работу нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов экономики США оценить сложно. Пока он влиять на динамику цен не будет. Полагаю, что Brent перешел в новый диапазон колебаний. Если месяц назад это была область 48-53, то сейчас она постепенно будет заменена на 50-55. В случае если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то мы можем протестировать и 60 долларов за баррель".