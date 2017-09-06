По Brent возможен выход к 55-60 долларам/баррель - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть марки Brent вчера смог заметно прибавить, выйдя выше отметки 53 долларра/баррель на фоне сообщений о движении к США очередного потенциально разрушительного урагана "Ирма" и спросе на американскую нефть со стороны Азии. Поддержку нефтяных котировкам оказали и сформированные ожиданиями по динамике запасов энергоносителей в Америке: согласно консенсусу Reuters, запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 4,7 млн барр., однако запасы нефтепродуктов сократились более заметно (бензина: -1,5 млн барр., дистиллятов: -2,7 млн барр.). Данные от Минэнерго США выйдут завтра. В конце недели мы рассчитываем увидеть закрепление фьючерса Brent выше 53 долларов/баррель с последующим выходом к 55-60 долларам/баррель", - указывает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.