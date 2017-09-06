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06 сентября 2017 года 10:06

Включение ММК в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно - "ВТБ Капитал"

Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника.

Опубликовано: /Интерфакс/
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