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06 сентября 2017 года 10:05
Уже в сентябре ключевая ставка ЦБ может опуститься до 8,5-8,75% годовых - TeleTrade
"В то время как отечественные площадки провели еще один день без ярко выраженной динамики, активность игроков наблюдалась на нефтяном рынке, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Накануне эталонные марки Brent и WTI продемонстрировали заметное повышение, достигнув уровней 53,20$ и 48,59$ за баррель соответственно. Считается, что спрос на нефть вырос на сообщениях о возобновлении работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, закрытых после урагана Харви. Однако только миновала одна угроза, фокус внимания переключился на очередной ураган, но уже с женским именем Ирма, который достиг наивысшей, пятой категории и приближается к Карибским островам. На территории штата Флорида введен режим чрезвычайной ситуации. А в связи с празднованием Дня Труда в США в понедельник, традиционно публикуемые в среду данные Минэнерго будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК, а еженедельный отчет Американского института нефти (API) выйдет сегодня поздно вечером. "Техническая картина нефтяных фьючерсов выступает за дальнейший рост цен, однако основная интрига будет развиваться вблизи уровня 54$ за баррель, где проходит граница восьмимесячного тренда на понижение, - указывает эксперт. - Послужат ли данные об ураганах катализатором прорыва этого важного сопротивления или же нет? Что же касается курса USD/RUB, то после тестирования уровня 58 рублей на предмет сопротивления, нисходящая динамика американской валюты ожидаемо продолжилась. Об этом я писала накануне в понедельник, когда говорила, что цели по фигуре разворота, которые получались ранее, еще допускают сползание курса доллара в район 56,80-57 рублей. Как сообщил накануне Росстат, в годовом выражении инфляция в августе 2017 года составила 3,3% против 3,9% в июле. Дефляция в России в августе 2017 года составила 0,5%, с начала года инфляция составила 1,8%. Августовская дефляция является рекордной, до сих пор максимальным было снижение потребительских цен в августе 2003-го. Очевидно, что на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 15 сентября, у нашего регулятора прибавится аргументов в пользу дальнейшего снижения размера ключевой ставки. Так что уже в этом месяце ключевая ставка может составить 8,5-8,75% годовых".
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06 сентября 2017 года 12:23
"Рублевый carry trade остается достаточно привлекательным для нерезидентов: нефть уверенно закрепилась выше $50/барр., реальная процентная ставка (5%+) остается одной из самых высоких в мире, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России растут, в то время как ожидания по повышению ставки ФРС... читать дальше
.06 сентября 2017 года 12:00
(уточняется редакция 7-го абзаца) Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:45
"Полагаем, что последние данные по инфляции позволяют рассчитывать на ускорение процесса снижения ключевой ставки, принимая во внимание уменьшение инфляционных ожиданий населения в августе до 9,5% с 10,7% в июле. Скорее всего, ЦБ примет решение вернуться к шагу 50 б.п. уже на заседании 15... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:40
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; растут бумаги "Мобильных телесистем" и металлургов во главе с акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на корпоративных новостях. читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:22
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:01
"Котировки североморского сорта Brent подошли к сильному сопротивлению в районе 53,60 и не смогли с первого раза пробить отметку. Этот уровень уже тестировался 10 августа и тогда не был пробит - цена после этого "просела" на 7,2%. Увидим ли мы повторение подобного же сценария? Не факт. Ураган... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:44
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что американский доллар во вторник возобновил своё снижение. Краткий период его роста на российском валютном рынке быстро завершился. Пару USD/RUB не пустили выше 58, и вскоре началась активная распродажа американской валюты. В какой-то... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:32
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли трехнедельных максимумов после того, как три важных нефтеперерабатывающих завода в США объявили о возобновлении работы после урагана «Харви», отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:20
Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро при открытии торгов на "Московской бирже" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне незначительных колебаний мировых цен на нефть. читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:18
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера смог заметно прибавить, выйдя выше отметки 53 долларра/баррель на фоне сообщений о движении к США очередного потенциально разрушительного урагана "Ирма" и спросе на американскую нефть со стороны Азии. Поддержку нефтяных котировкам оказали и сформированные... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:06
ключение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника. читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:50
В среду утром аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов в "красной зоне". Индекс ММВБ может опуститься ниже 2000 пунктов. читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:50
Москва. 6 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду может сформироваться тенденция к плавному снижению цен под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:47
"В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты протестирует отметку 2000 пунктов. При этом в первой половине дня "медведи" могут попытаться закрепиться ниже этого значения, чему будет способствовать... читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:39
"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на то, что он уже отыграл откат в ценах на нефть, основным фактором для снижения может стать фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в долларе... читать дальше
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