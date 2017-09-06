Уже в сентябре ключевая ставка ЦБ может опуститься до 8,5-8,75% годовых - TeleTrade

"В то время как отечественные площадки провели еще один день без ярко выраженной динамики, активность игроков наблюдалась на нефтяном рынке, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Накануне эталонные марки Brent и WTI продемонстрировали заметное повышение, достигнув уровней 53,20$ и 48,59$ за баррель соответственно. Считается, что спрос на нефть вырос на сообщениях о возобновлении работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, закрытых после урагана Харви.

Однако только миновала одна угроза, фокус внимания переключился на очередной ураган, но уже с женским именем Ирма, который достиг наивысшей, пятой категории и приближается к Карибским островам. На территории штата Флорида введен режим чрезвычайной ситуации.

А в связи с празднованием Дня Труда в США в понедельник, традиционно публикуемые в среду данные Минэнерго будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК, а еженедельный отчет Американского института нефти (API) выйдет сегодня поздно вечером.

"Техническая картина нефтяных фьючерсов выступает за дальнейший рост цен, однако основная интрига будет развиваться вблизи уровня 54$ за баррель, где проходит граница восьмимесячного тренда на понижение, - указывает эксперт. - Послужат ли данные об ураганах катализатором прорыва этого важного сопротивления или же нет? Что же касается курса USD/RUB, то после тестирования уровня 58 рублей на предмет сопротивления, нисходящая динамика американской валюты ожидаемо продолжилась. Об этом я писала накануне в понедельник, когда говорила, что цели по фигуре разворота, которые получались ранее, еще допускают сползание курса доллара в район 56,80-57 рублей. Как сообщил накануне Росстат, в годовом выражении инфляция в августе 2017 года составила 3,3% против 3,9% в июле. Дефляция в России в августе 2017 года составила 0,5%, с начала года инфляция составила 1,8%. Августовская дефляция является рекордной, до сих пор максимальным было снижение потребительских цен в августе 2003-го. Очевидно, что на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 15 сентября, у нашего регулятора прибавится аргументов в пользу дальнейшего снижения размера ключевой ставки. Так что уже в этом месяце ключевая ставка может составить 8,5-8,75% годовых".