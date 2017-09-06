Утренние прогнозы: ниже 2000 по ММВБ

В среду утром аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов в "красной зоне". Индекс ММВБ может опуститься ниже 2000 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС – внешний фон выглядит неопределенным, динамика индекса волатильности VIX и цен на драгметаллы указывает на сохранение пониженной готовности инвесторов к принятию риска. Несмотря на закрытие выше психологически важного уровня 1100 пунктов по индексу РТС, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать закрепление выше уровня и не исключают возможности некоторого периода консолидации".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты протестирует отметку 2000 пунктов. При этом в первой половине дня "медведи" могут попытаться закрепиться ниже этого значения, чему будет способствовать снижение европейских площадок".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские акции сегодня могут немного скорректироваться после роста накануне, но падение индекса РТС не превысит 1%. Заявления российских властей о готовности продления пакта ОПЕК+ придает уверенности инвесторам. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", "Яндекса", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза" (об.), их цены показывают устойчивый краткосрочный восходящий тренд без откатов. Отметим, что "Система" и "Роснефть", вероятно, смогут найти компромиссное решение корпоративного конфликта".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2004 пункта), предполагая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может возобновить снижение, приостановившееся вчера благодаря "ураганному" росту цен на нефть, и вновь опуститься ниже психологического уровня в 2000 пунктов".