Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 6 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду может сформироваться тенденция к плавному снижению цен под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник, участники рынка оценивали развитие ситуации на Корейском полуострове и выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Между тем рынки акций Европы и Азии в понедельник упали из-за эскалации напряженности вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы.

Ранее власти КНДР заявили об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности" в воскресенье. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Кроме того, инвесторы следят за выступлениями членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в надежде уловить сигналы касательно будущего курса денежно-кредитной политики. Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард отметила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок. Тем временем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за рынком акций США, инвесторы продолжают реагировать на рост напряженности на Корейском полуострове. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,3%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4% после публикации данных о росте ВВП Австралии во втором квартале. По данным Минфина страны, австралийская экономика в апреле-июне повысилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,9%, второго - на 1,9%.

Аналитики отмечают, что наблюдаемая на рынках Азии тенденция отражает скорее не панические настроения инвесторов, а в целом сниженный "аппетит к риску" в связи с ситуацией в Северной Корее.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в среду после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в среду опустилась на 0,34% - до $53,2 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на 1,99% - до $53,38 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,06% - до $48,63 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 2,9% - до $48,66 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов. Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой категории и движется в сторону Карибских островов. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,2 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,92 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 сентября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 525,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-07" (+0,96%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,55%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,5%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-37" (-0,5%), "Бинбанк БО-05" (-0,21%) и "Сбербанк БО-17" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПСН Проперти Менеджмент" 8 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П01 объемом 15 млрд рублей. Купоны - полугодовые. Организатором выпуска выступает Промсвязьбанк (MOEX: PSBR). Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 12 сентября. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании объемом до 40 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 10,55% годовых (52,61 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 4-го купона - 12% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 20 сентября 2017 года.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 3 млн 985,370 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 79% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-07 на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 6-го купона, а также 7-го купона установлена на уровне 8,71% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет 4 сентября 2018 года.