Brent торгуется около $53

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает в среду. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением сессию во вторник, участники рынка оценивали развитие ситуации на Корейском полуострове и выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Между тем рынки акций Европы и Азии в понедельник упали из-за эскалации напряженности вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы.

Ранее власти КНДР заявили об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности" в воскресенье. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

"Самым вероятным сценарием дальнейшего развития событий является ужесточение санкций в отношении Северной Кореи, и вскоре рынки поймут, что вероятность военных действий невысока, однако пониженный аппетит к риску будет наблюдаться еще какое-то время", - отметил старший аналитик FXTM Хусейн Сайед.

Кроме того, инвесторы следят за выступлениями членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в надежде уловить сигналы касательно будущего курса денежно-кредитной политики.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард отметила, что она считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок.

Тем временем глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США.

Акции американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) снизились на 5,7% на новости о покупке производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins за $23 млрд. Цена бумаг Rockwell выросла на 0,3%.

Торгующиеся в США бумаги французской фармацевтической компании Cellectis упали на 20% после того, как Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA) приостановила клинические испытания противоракового препарата компании.

Тем временем капитализация другого производителя лекарственных препаратов, Insmed Inc, взлетела на 120%. Компания отчиталась о позитивных результатах испытаний ее лекарства против редкого заболевания легких.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 сентября упал на 234,25 пункта (1,07%) и составил 21753,31 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,7 пункта (0,76%) - до 2457,85 пункта.

Nasdaq Composite потерял 59,76 пункта (0,93%) и составил 6375,57 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падает в среду вслед за рынком акций США, инвесторы продолжают реагировать на рост напряженности на Корейском полуострове.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,1%, более широкий индекс Topix повысился на 0,1%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,3%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%.

Столь резкому снижению гонконгского индекса способствует падение акций банка HSBC на 1,2% и снижение котировок крупнейших китайских банков, бумаги которых торгуются в Гонконге, как минимум на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4% после публикации данных о росте ВВП Австралии во втором квартале.

По данным Минфина страны, австралийская экономика в апреле-июне повысилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,9%, второго - на 1,9%.

Аналитики отмечают, что наблюдаемая на рынках Азии тенденция отражает скорее не панические настроения инвесторов, а в целом сниженный аппетит к риску в связи с ситуацией в Северной Корее.

Власти КНДР в минувшие выходные провели испытания водородной бомбы, что вызвало резкий протест со стороны США и Южной Кореи. Вместе с тем среди ведущих мировых держав отсутствует консенсус по поводу того, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступают против введения новых санкций против страны.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в среду после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:57 мск в среду опустилась на $0,22 (0,41%) - до $53,16 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $1,04 (1,99%) - до $53,38 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,57 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $1,37 (2,9%) - до $48,66 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.

Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой категории и движется в сторону Карибских островов. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.