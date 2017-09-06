Утром рубль продолжит ослабление к доллару и евро - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на то, что он уже отыграл откат в ценах на нефть, основным фактором для снижения может стать фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в долларе и евро. В результате американская валюта в первой половине дня будет удерживать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 57,5 рублей. Однако во второй половине торгов снижение может возобновиться, чему будет способствовать позитивная динамика рынка энергоносителей. В результате доллар вновь протестирует поддержку. В случае же уверенного роста цен на нефть американская валюта может закончить день под уровнем 57,5 рублей, что станет очередным сигналом в пользу дальнейшего снижения", - комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.