Ожидаем некоторого снижения российского фондового рынка в начале торгов - ИК "Фридом Финанс"

"В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты протестирует отметку 2000 пунктов. При этом в первой половине дня "медведи" могут попытаться закрепиться ниже этого значения, чему будет способствовать снижение европейских площадок. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня будет опубликована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг, который может определить настроения американских игроков. Также мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов "быки" в "черном золоте" могут перехватить инициативу и вывести нефть марки Brent на новые локальные максимумы. Это будет способствовать восстановлению нашего рынка и закрытию индекса ММВБ выше 2000 пунктов", - предполагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.