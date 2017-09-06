Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе в районе 2004 пунктов по ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше отметки в $53 за баррель, на фоне сообщений о приближении к побережью США нового разрушительного урагана, получившего название "Ирма". Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2004 пункта), предполагая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может возобновить снижение, приостановившееся вчера благодаря "ураганному" росту цен на нефть, и вновь опуститься ниже психологического уровня в 2000 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.