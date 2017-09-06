Повышение индекса РТС, вероятно, приостановится - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС – внешний фон выглядит неопределенным, динамика индекса волатильности VIX и цен на драгметаллы указывает на сохранение пониженной готовности инвесторов к принятию риска. Несмотря на закрытие выше психологически важного уровня 1100 пунктов по индексу РТС, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать закрепление выше уровня и не исключают возможности некоторого периода консолидации. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 57,5–57,7 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.