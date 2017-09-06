Российские акции сегодня могут немного скорректироваться вниз - Алор Брокер

"Российские акции сегодня могут немного скорректироваться после роста накануне, но падение индекса РТС не превысит 1%. Заявления российских властей о готовности продления пакта ОПЕК+ придает уверенности инвесторам. Курсы доллара и евро вырастут до 57,6 и 68,7 руб. Индекс доллара США пока остается стабильным. На динамику торгов могут повлиять данные по деловой активности в США, которые выйдут в 17:00 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", "Яндекса", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза" (об.), их цены показывают устойчивый краткосрочный восходящий тренд без откатов. Отметим, что "Система" и "Роснефть", вероятно, смогут найти компромиссное решение корпоративного конфликта", - указывает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.