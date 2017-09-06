Индекс ММВБ "застрял" в диапазоне 1990–2030 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В данный момент ситуация на рынке следующая: внимание отечественных инвесторов приковано к котировкам нефти – удастся ли им закрепиться выше августовского максимума $53,64 (Brent)? Вчера "нефтемедведи" отбили атаки, и индекс ММВБ закрылся в нейтральной зоне. А в Европе внимание инвесторов приковано к заседанию ЕЦБ (в четверг). В США инвесторы избегают риска на фоне беспокойств вокруг Северной Кореи. Так что же нам ждать от нефтяных котировок. Думаю, момент когда они начнут стремительно расти уже близок (минимальная цель роста - $62), и этот рывок должен взбодрить наш фондовый рынок. Пока же индекс ММВБ "застрял" в диапазоне 1990–2030 пунктов", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.