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05 сентября 2017 года 19:40

Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 5 сентября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 57,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,35 руб./EUR1, понизившись на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 45,2 копейки - до 62,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря уверенному росту цен на нефть в ожидании возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США. При этом марка Brent преодолела отметку $53 за баррель впервые с 10 августа.

Из-за последствий урагана "Харви" были закрыты более 20% нефтеперерабатывающих мощностей в США, однако ожидается, что половина из них возобновит работу до 7 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник выросла на 2,29% - до $53,54 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,26% - до $48,83 за баррель.

Теперь рынок пристально следит за очередным ураганом, "Ирма", который достиг наивысшей, пятой, категории и приближается к Карибским островам. На территории штата Флорида введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в первой половине вторника на российском валютном рынке наблюдался довольно высокий спрос на валюту, что привело к росту пары "доллар-рубль" выше 58 руб./$1. "Нефть значительную часть дня колебалась в районе $52-52,3 за марку Brent, но после обеда начала победный рост, в результате которого Brent уверенно пробила отметку $53 за баррель. Сейчас котировки Brent находятся вблизи $53,5 за баррель с дальнейшим потенциалом к росту. На этом фоне доллар показал достаточно серьезное и очень быстрое снижение, опустившись с уровня 57,9 руб. до 57,3 руб./$1 с одновременным ростом объемов торгов, что всегда бывает, когда сносят защитные ордера, то есть stop-loss", - подчеркивает А.Карпов.

Он также отметил низкую стоимость рублевых свопов на доллар. "Это не совсем обычно и говорит о достаточно высокой стоимости на рынке долларовой ликвидности, а ее нехватка отчасти пока еще сдерживает доллар от дальнейшего понижения. В целом стоимость долларовой ликвидности на срок один день превышает 3% годовых", - отмечает А.Карпов.

"Во второй половине дня рубль снова начал укрепляться в парах с иностранными валютами. Катализатором к значительному удорожанию российской валюты стало ралли в нефти. В результате доллар США отступил в область 57,35 руб./$1, и если "черное золото" продолжит забег, то "медведи" в паре "доллар-рубль" усилят напор. Ближайшая поддержка стоит на 57,1 руб./$1, сопротивление находится выше - на 58,15 руб./$1", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 сентября на 6,86 копейки, до 57,8503 руб./$1, и поднял курс евро на 5,26 копейки, до 68,7782 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 0,59 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги с расчетами "сегодня" не проводились) и составил 57,8198 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 12,97 копейки по отношению к 4 сентября и составил 57,7086 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 376,347 млн, из которых $953,213 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 423,134 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,51 копейки к понедельнику - до 68,7774 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 17,01 копейки по отношению к 4 сентября и составил 68,6884 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR660,064 млн, из которых EUR270,414 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR389,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов во вторник незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,00% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 9,08% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с понедельником, оставшись на уровнях 9,11% 9,11% и 9,00% годовых соответственно.

Банк России провел во вторник, 5 сентября, два депозитных аукциона. В рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ банки разместили 1 трлн 046,1 млрд рублей (при лимите в 1,090 трлн рублей) в среднем по ставке 8,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 29 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 003,7 млрд рублей (при лимите в 1,2 трлн рублей) в среднем по ставке 8,96% годовых.

Кроме того, банки разместили в ЦБ РФ в рамках однодневного депозитного аукциона 246,1 млрд рублей (при лимите в 330 млрд рублей) в среднем по ставке 8,97% годовых.

"Помимо регулярного недельного депозитного аукциона ЦБ сегодня провел еще один, однодневный аукцион. Он стал уже третьим по счету аукционом за последние несколько дней, в рамках которого регулятор пытается изъять краткосрочную ликвидность с рынка. Отчасти это может быть связано с окончанием периода усреднения (во вторник), а отчасти - с желанием ЦБ изъять максимальный объем избыточной ликвидности на рынке", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.


Опубликовано: /Финмаркет/
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