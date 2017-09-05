Снижение цен на нефть будет способствовать продажам в российских акциях на открытии в среду - ИК "Фридом-Финанс"

По итогам торгов вторника российский фондовый рынок смог показать позитивную динамику на противоречивом внешнем фоне, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Так, если в начале дня ситуация на рынке энергоносителей способствовала продажам в наших активах, то к концу сессии она стала основным драйвером роста за счет подъема нефти марки Brent в район 53,5 доллара за баррель. Основной же для «медвежьих» настроений выступила динамика американских площадок, где индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов потеряли 0,6% и 0,5%, однако наши инвесторы проигнорировали данный фактор. В результате к концу дня индекс ММВБ поднялся на символические 0,04%, сохранив позиции выше 2000 пунктов, индекс РТС вырос на 0,8%, до отметки 1100 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы и Аэрофлота, прибавившие 8,8% и 3,4% соответственно. Хуже рынка закрылись ОГК-2 и Мечел, потерявшие более 3%. Закрепление индекса ММВБ выше 2000 пунктов говорит в пользу продолжения восходящей динамики на нашем рынке, а первой целью подъема может стать отметка 2100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть и хороших данных по инфляции, российский рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,8%, отступив до 57,4 рубля, евро потерял 0,6%, до 68,4 рубля. Эксперт ИК отметил, что в рамках сегодняшних торгов американская валюта пробила поддержку на уровне 57,5 рублей и сейчас «медведи» пытаются закрепиться под этим уровнем. В случае если им это удастся, будет создан плацдарм для дальнейшего снижения доллара, первой целью которого выступят годовые минимумы, установленные в районе 56 рублей.

"В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные API по запасам углеводородов в США. Они могут оказаться противоречивыми, так как отразят влияние урагана Харви, но при этом могут определить динамику цен на нефть. Вслед за «черным золотом» пойдут и российские активы, и в случае если оценка данных рынком окажется негативной, рубль и фьючерс на индекс РТС могут закончить «вечерку» на отрицательной территории. Также снижение цен на нефть будет способствовать продажам в российских акциях на открытии в среду", - заключает Б. Зварич.