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05 сентября 2017 года 19:20

Рынок акций превысил 1100п по РТС за счет укрепления рубля, лидировали бумаги "Системы"

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ во вторник превысил 1100 пунктов по индексу РТС на фоне ралли нефти и сопутствующего укрепления рубля, динамика цен blue chips оказалась разнополярной, при этом лидировали в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно возможного мирового соглашения АФК с "Роснефтью".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2004,02 пункта (+0,03%, минимум дня - 1995,94 пункта), индекс РТС - 1100,83 пункта (+0,8%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.

Доллар упал до 57,34 рубля (-0,51 рубля).

Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+8,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Мосбиржи" (+3,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%).

Президент РФ В.Путин выразил надежду на мировое соглашение между АФК и "Роснефтью", отметив, что это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и инвестклимату в целом.

В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник также заявил, что в условиях наличия ядерного оружия у КНДР противостояние с Пхеньяном может привести к глобальной катастрофе, поэтому нет иного пути разрешения проблемы Корейского полуострова, кроме мирного, дипломатического.

В.Путин также сообщил, что в ходе телефонных переговоров с лидерами Японии и Южной Кореи достигнута договоренность о продолжении диалога по ситуации вокруг КНДР во время личных встреч на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Новые санкции против КНДР не отразятся на РФ, поскольку между странами почти нулевой товарооборот, но Москва полностью соблюдает резолюции СБ ООН по Пхеньяну.

Просели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%).

Во вторник в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), поскольку инвесторы оценивали риски, связанные с ситуацией вокруг КНДР, также нет единого вектора в Европе (FTSE, CAC 40, DAX изменились на 0,2-0,5%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными".

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

В частности, Д.Трамп дал принципиальное согласие на то, чтобы Южная Корея приобрела вооружение и оборудование у США на многие миллиарды.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Д.Трамп в телефонном разговоре пришли к единому мнению, что "проведенное КНДР испытание водородной бомбы означает новый и неприемлемый уровень эскалации". Они разделяют мнение, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН - принять дальнейшие санкции.

Нефть во вторник раллировала на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана "Харви", цена Brent в моменте обновила максимум с конца мая.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $53,52 за баррель (+2,3% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $48,84 за баррель (+3,3%).

Участники рынка рассчитывают, что американские НПЗ, закрытые после разрушительного урагана "Харви", начнут постепенно возобновлять работу на этой неделе. В частности, о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили Citgo Petroleum и Marathon Petroleum. Это ослабило опасения трейдеров, что слишком много нефти идет в хранилища, пишет MarketWatch.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, торговля на глобальных рынках во вторник носила преимущественно нейтральный характер. Рынок акций США после выходных оказался негативным, а европейские фондовые индексы в ходе торгов продемонстрировали околонулевые изменения, российские индексы ММВБ и РТС продолжили колебания вблизи 2000 и 1100 пунктов соответственно.

Большинство commodities выросли в цене, в частности, нефть Brent превысила $53 за баррель, в случае сохранения импульса следующей целью станет отметка $55 за баррель.

Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, нефть пытается подрасти с появлением на рынке американских игроков, однако серьезные ценовые подвижки могут быть после выхода в США очередной статистики по запасам и добыче нефти, которая отразит влияние урагана "Харви".

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, тема Северной Кореи вновь вышла на первый план после проведения ею успешного испытания водородной бомбы, которая может быть установлена в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету, запуск которой был осуществлен ранее (ракета, пролетев над территорией Японии, упала в Тихом океане). Это вызвало новую волну обсуждения введения более жестких санкций в отношении Северной Кореи, однако агрессивных заявлений со стороны США по-прежнему нет (кроме запроса в ООН о санкциях).

Кроме того, санкции не поддержала РФ. На конференции БРИКС В.Путин заявил: "Это, конечно, нелепо как минимум: ставить нас в один ряд с Северной Кореей, а затем просить помочь в санкционных упражнениях против КНДР". По-видимому, военного решения все-таки не будет. Финансовые рынки отреагировали умеренным падением аппетита на риск.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, главным событием дня стало заявление В.Путина о возможности мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система", что подогрело также бумаги "Мобильных телесистем". "Роснефть" (MOEX: ROSN) намерена перейти к выплате дивидендов из расчета 50% от прибыли по МСФО не реже двух раз в год. В остальном рынок продолжил торговаться под влиянием негативного внешнего фона. Слабее рынка выглядел сектор электроэнергетики, но это не стоит рассматривать в качестве начала большой тенденции к снижению. Возможно, что многое переменится уже в среду, когда начнется Восточный экономический форум, на котором ожидается аншлаг и подписание контрактов на сотни миллиардов рублей.

Некоторый пессимизм в финансовом секторе Европы объясняется вышедшей слабой статистикой, которая ухудшает перспективы ужесточения денежной политики ЕЦБ. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны составил 54,7 пункта при ожиданиях 54,9 пункта по сравнению с 55,4 пункта в июле. Сводный индекс деловой активности остался на уровне 55,7 пункта при ожиданиях 55,8 пункта. Кроме того, розничные продажи в еврозоне снизились за июль на 0,3% при ожиданиях сокращения на 0,2%.

Рынок нефти постепенно приходит в себя после урагана "Харви". В США все еще не работает около 11,4% (или 2,1 млн б/с) нефтепереработки, но это уже существенное улучшение по сравнению с 25% в конце прошлой недели. Министр энергетики РФ А.Новак заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждали вопрос возможного продления соглашения по ограничению добычи за рамки I квартала 2018 года. Министр нефти Ирана Беджан Завгане также сообщил о ведущихся переговорах о расширении сроков соглашения. Какие-либо сильные движения могут начаться на рынке в среду, когда выйдет статистика API, которая отразит ситуацию с запасами на прошлой неделе. Впрочем, более сильное влияние вновь окажет отчет Минэнерго США в четверг, где также будут цифры по объемам производства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+31,7%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+23,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,1%), расписки Lenta (+2,5%).

Подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-39,6%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-7,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,4%), QIWI (MOEX: QIWI) (-4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,737 млрд рублей (из них 6,327 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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