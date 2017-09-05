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05 сентября 2017 года 18:54

Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря росту UST и нефти

Москва. 5 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря растущим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries), а также заметному повышению нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 4 сентября на 3 базисных пункта и составила 120,05% от номинала, что соответствует доходности 2,08% годовых (снижение на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК увеличилась относительно итогов 4 сентября на 15 базисных пунктов, составив 101,38% от номинала. Их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, составив 1,37% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился в сравнении с понедельником на 5 пунктов, составив 71 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 46 базисных пунктов - до 117,11% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 4,725% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 50 базисных пунктов - до 113,73% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 4,68% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 46 базисных пунктов - до 106,99% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,8% годовых), с погашением в 2023 году - подорожали на 45 базисных пунктов, до 109,9% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов, до 3,06% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 104,5% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,96% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 56 базисных пунктов, до 103,6% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,81% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций в целом доминировали позитивные настроения благодаря как растущим в цене базовым активам - US Treasuries, так и позитивной динамике нефтяных цен. При этом наибольшую выгоду от позитивного внешнего фона получили наиболее "длинные" бумаги с погашением в 2042-2047 годах. В свою очередь рост стоимости американских казначейских обязательств продиктован, с одной стороны, относительно "мягким" тоном высказываний представителей Федрезерва США, а с другой стороны - публикацией "слабой" макроэкономической статистики, что снижает вероятность агрессивного повышения процентных ставок американским ЦБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Нефть эталонных марок активно повышается в цене во вторник вечером в ожидании возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, при этом марка Brent торгуется выше отметки $53,5 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск выросла на 2,37% - до $53,58 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 3,36% - до $48,88 за баррель.

Valero Energy сообщила во вторник, что работа двух ее НПЗ в Техасе вернулась на прежний уровень, наблюдавшийся до урагана "Харви". Citgo Petroleum вновь начала переработку нефти на своем предприятии в городе Корпус-Кристи, а ExxonMobil сообщила об открытии трубопроводов в районе Хьюстона. Из-за последствий урагана были закрыты более 20% нефтеперерабатывающих мощностей в США, однако аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что половина из них возобновит работу до 7 сентября.

Согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования упал в США в июле на 6,8%, в то время как аналитики прогнозирование снижение показателя всего на 2,9%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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