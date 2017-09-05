Ожидаем возвращение рубля на траекторию плавного ослабления против доллара до 61.6 в 2018 г. - Росбанк

"Одной из самых ярких тенденций 1п'17 стало расхождение курсовой динамики и сырьевых котировок (USDRUB -17.4% г/г, Brent +28.7% г/г), которая стала наиболее отчетливо заметна в 2к'17 (USDRUB -13.0% г/г, Brent +8.4% г/г), - отмечают аналитики Росбанка. - Отчасти, причиной этому стало увеличение поставок газа в Европу в периоды пикового спроса, что увеличило приток валютной ликвидности непропорционально нефтяным ценам. Однако, основная причина все же связана с потоками частного капитала, изменившими направление в пользу российской юрисдикции. Последствия крепкого валютного курса не заставили себя долго ждать. Уже в 2к'17 Банк России зафиксировал рекордный для 2-го квартала дефицит счета текущих операций (-$0.3 млрд), а перспектива скорой нормализации процентной политики в России и развитых странах породила полемику о проблемах устойчивого дефицита счета текущих операций для России. Мы не спешим бить тревогу по этому поводу, полагая недавнюю динамику рубля краткосрочным отклонением. Более того, мы считаем, что структурная неустойчивость сырьевого рынка и умеренные темпы восстановления экономики не изменят механизма курсообразования рубля в среднесрочной перспективе. В результате, мы ожидаем скорое возвращение рубля на траекторию плавного ослабления против доллара до 61.6 и до 63.4 в 2018 и 2019 гг.".