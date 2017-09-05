Пара USD/RUB продолжит движение вниз с ближайшей целью на отметке 56,80 - ГК "Форекс Клуб"

Рубль смог пробить сильную поддержку на уровне 57,50 и коснулся максимума 57,23, невиданного с середины июня, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.

"Поддержку российской валюте оказала растущая нефть и слабеющий доллар США, - указывает эксперт ГК. - Нефть резко подскочила к отметке 53,34 долл./барр., которую мы не видели еще с начала августа. И все потому, что появились слухи о том, что ураган Ирма может оказать влияние на добычу нефти в районе Флориды. К тому же, Goldman Sachs вышел на сцену, заявив, что последствия урагана Харви могут еще несколько месяцев поддерживать рынок нефти. Это может поддержать рост Brent и в среду, вплоть до публикации отчета от Минэнерго. Кстати, данные по запасам нефти могут только ускорить рост котировок, так как последствия урагана могли вылиться в сокращение объемов энергоносителя в подземных хранилищах. Brent на известиях может протестировать отметку 54,00 долл./барр. В таких условиях USD/RUB продолжит движение вниз с ближайшей целью на отметке 56,80".