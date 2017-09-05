Не считаем золото однозначно привлекательным активом - УК "Райффайзен Капитал"

"На прошлой неделе золото подорожало на 2,7% - до $1320 за тройскую унцию. На этой неделе растущая динамика сохраняется, золото подорожало уже до $1336 за тройскую унцию и находится на годовом максимуме. Впрочем, курс доллара на глобальном рынке сейчас находится на локальном минимуме, что в определенной степени нивелирует рост золота. Поэтому мы не считаем золото однозначно привлекательным активом", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.