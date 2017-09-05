Цены на железную руду превышают обоснованный фундаментальными факторами уровень - Julius Baer

Цены на сталь в Китае достигли новых высот с конца прошлой недели благодаря позитивным настроениям на рынке и в секторе, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В августе настроения в сталелитейной промышленности Китая снова улучшилось благодаря высокому внутреннему спросу. Это не соответствует обычным сезонным изменениям, которые подразумевают замедление в потреблении стали в ближайшие месяцы в связи со снижением активности в строительном секторе. Строительный сектор является самым важным для китайской сталелитейной промышленности, поскольку на него приходится более половины спроса.

Тем временем, настроение на рынке фьючерсов остается бычьим не только из-за очевидно сильного спроса, но также благодаря многочисленным новостям о закрытии сталелитейных предприятий в рамках государственной борьбы с загрязнениями окружающей среды, уверен эксперт. Тем не менее, учитывая рост объемов производимой стали в текущем году, трейдеры на рынке фьючерсов очевидно не обращают внимание на тот факт, что производство на закрытых предприятиях было оставлено еще до закрытия.

Рост цен на сталь не отражается на рынке железной руды, где цены в последнее время снижались. Предложение железной руды остается достаточно высоким, несмотря на недавнее снижение запасов в Китае, поскольку поставки недорогого сырья из Австралии и Бразилии продолжают расти.

"Мы полагаем, что предложения на рынке железной руды достаточно, и полагаем, что текущие цены не соответствуют ситуации, - резюмирует К. Менке. - Сезонное и циклическое снижение спроса со стороны китайских сталелитейных предприятий в итоге должно повлиять на рынок, что является основой нашей осторожной позиции по железной руде. Преимущественно «бычьи» настроения в китайской сталелитейной промышленности и на рынке фьючерсов привели к росту цен до новых высот, несмотря на приближение сезонного снижения активности в строительном секторе. Тем временем, цены на железную руду снизились на фоне достаточно высокого предложения. Мы по-прежнему полагаем, что цены на железную руду превышают обоснованный фундаментальными факторами уровень и сохраняем осторожную позицию".