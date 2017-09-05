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05 сентября 2017 года 17:35
Цены на железную руду превышают обоснованный фундаментальными факторами уровень - Julius Baer
Цены на сталь в Китае достигли новых высот с конца прошлой недели благодаря позитивным настроениям на рынке и в секторе, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В августе настроения в сталелитейной промышленности Китая снова улучшилось благодаря высокому внутреннему спросу. Это не соответствует обычным сезонным изменениям, которые подразумевают замедление в потреблении стали в ближайшие месяцы в связи со снижением активности в строительном секторе. Строительный сектор является самым важным для китайской сталелитейной промышленности, поскольку на него приходится более половины спроса. Тем временем, настроение на рынке фьючерсов остается бычьим не только из-за очевидно сильного спроса, но также благодаря многочисленным новостям о закрытии сталелитейных предприятий в рамках государственной борьбы с загрязнениями окружающей среды, уверен эксперт. Тем не менее, учитывая рост объемов производимой стали в текущем году, трейдеры на рынке фьючерсов очевидно не обращают внимание на тот факт, что производство на закрытых предприятиях было оставлено еще до закрытия. Рост цен на сталь не отражается на рынке железной руды, где цены в последнее время снижались. Предложение железной руды остается достаточно высоким, несмотря на недавнее снижение запасов в Китае, поскольку поставки недорогого сырья из Австралии и Бразилии продолжают расти. "Мы полагаем, что предложения на рынке железной руды достаточно, и полагаем, что текущие цены не соответствуют ситуации, - резюмирует К. Менке. - Сезонное и циклическое снижение спроса со стороны китайских сталелитейных предприятий в итоге должно повлиять на рынок, что является основой нашей осторожной позиции по железной руде. Преимущественно «бычьи» настроения в китайской сталелитейной промышленности и на рынке фьючерсов привели к росту цен до новых высот, несмотря на приближение сезонного снижения активности в строительном секторе. Тем временем, цены на железную руду снизились на фоне достаточно высокого предложения. Мы по-прежнему полагаем, что цены на железную руду превышают обоснованный фундаментальными факторами уровень и сохраняем осторожную позицию".
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06 сентября 2017 года 12:23
"Рублевый carry trade остается достаточно привлекательным для нерезидентов: нефть уверенно закрепилась выше $50/барр., реальная процентная ставка (5%+) остается одной из самых высоких в мире, ожидания по снижению ключевой ставки Банком России растут, в то время как ожидания по повышению ставки ФРС... читать дальше
.06 сентября 2017 года 12:00
(уточняется редакция 7-го абзаца) Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:45
"Полагаем, что последние данные по инфляции позволяют рассчитывать на ускорение процесса снижения ключевой ставки, принимая во внимание уменьшение инфляционных ожиданий населения в августе до 9,5% с 10,7% в июле. Скорее всего, ЦБ примет решение вернуться к шагу 50 б.п. уже на заседании 15... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:40
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР; растут бумаги "Мобильных телесистем" и металлургов во главе с акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на корпоративных новостях. читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:22
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на... читать дальше
.06 сентября 2017 года 11:01
"Котировки североморского сорта Brent подошли к сильному сопротивлению в районе 53,60 и не смогли с первого раза пробить отметку. Этот уровень уже тестировался 10 августа и тогда не был пробит - цена после этого "просела" на 7,2%. Увидим ли мы повторение подобного же сценария? Не факт. Ураган... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:44
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что американский доллар во вторник возобновил своё снижение. Краткий период его роста на российском валютном рынке быстро завершился. Пару USD/RUB не пустили выше 58, и вскоре началась активная распродажа американской валюты. В какой-то... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:32
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли трехнедельных максимумов после того, как три важных нефтеперерабатывающих завода в США объявили о возобновлении работы после урагана «Харви», отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:20
Москва. 6 сентября. Изменения доллара США и евро при открытии торгов на "Московской бирже" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне незначительных колебаний мировых цен на нефть. читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:18
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера смог заметно прибавить, выйдя выше отметки 53 долларра/баррель на фоне сообщений о движении к США очередного потенциально разрушительного урагана "Ирма" и спросе на американскую нефть со стороны Азии. Поддержку нефтяных котировкам оказали и сформированные... читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:06
ключение акций "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. По оценкам эксперта, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника. читать дальше
.06 сентября 2017 года 10:05
"В то время как отечественные площадки провели еще один день без ярко выраженной динамики, активность игроков наблюдалась на нефтяном рынке, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Накануне эталонные марки Brent и WTI продемонстрировали заметное повышение, достигнув уровней... читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:50
В среду утром аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов в "красной зоне". Индекс ММВБ может опуститься ниже 2000 пунктов. читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:50
Москва. 6 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду может сформироваться тенденция к плавному снижению цен под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.06 сентября 2017 года 09:47
"В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ уже в первые минуты протестирует отметку 2000 пунктов. При этом в первой половине дня "медведи" могут попытаться закрепиться ниже этого значения, чему будет способствовать... читать дальше
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