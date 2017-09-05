Рубль продолжил снижение на нежелании инвесторов рисковать

Москва. 5 сентября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного усилил снижение к бивалютной корзине в связи с нежеланием инвесторов рисковать из-за роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 58,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,99 руб./EUR1, повысившись на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 18,69 копейки - до 62,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 сентября на 6,86 копейки, до 57,8503 руб./$1, и поднял курс евро на 5,26 копейки, до 68,7782 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах, причем пара "доллар-рубль" вновь торгуется выше 58 руб./$1, так как участники рынка продолжают закрывать "длинные" позиции по рублю на фоне снижения аппетита к риску из-за ухудшения ситуации вокруг Северной Кореи.

Цены на нефть повышаются во вторник, а бензин в США дешевеет на ожиданиях возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в стране после урагана "Харви". Участники рынка ждут еженедельных данных по запасам от Американского института нефти (API) и Минэнерго США во вторник и среду вечером. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,46% - до $52,58 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,31% - до $47,91 за баррель.

"В фокусе внимания участников рынка - конфликт вокруг КНДР; если ситуация будет развиваться по спокойному сценарию, аппетит инвесторов к рисковым активам может оказать дополнительную поддержку российской валюте. Нефть дорожает на фоне восстановления работы американских перерабатывающих предприятий, пострадавших от урагана "Харви". Теперь игроки ожидают публикации свежих данных о запасах сырья от Американского института нефти (API) и статистики Управления энергетической информации (EIA)", - говорит руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Рубль продолжил ослабление, но сейчас оно не очень значительное. Фактически во вторник нацвалюта стоит на месте. В основном это происходит благодаря снижению геополитических рисков. Инвесторы быстро адаптировались и отыграли эскалацию вокруг Северной Кореи, поэтому привлекательность иены и доллара снижается в пользу других валют. Также себя неплохо чувствует нефть, что также оказывает поддержку. При этом новости для рубля в целом не очень радостные. Суверенный фон Норвегии может отказаться от рубля полностью, что приведет к оттоку большого объема капитала, так как многие инвесторы начнут выходить вслед за Норвегией. Но это пока никак не влияет на курс российской валюты", - считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Нагнетание политической напряженности, связанной с действиями КНДР, не идет на пользу тренду к покупке рискованных активов и валют, сформированному на прошлой неделе. Рубль находился в числе лидеров среди валют развивающихся экономик на прошлой неделе, однако на этой неделе он также не смог удержаться от снижения. Нефтяной рынок ждет публикации во вторник и среду статистики, которая укажет инвесторам, насколько сильным оказалось влияние урагана "Харви" на рынок США. Если потери будут ощутимыми, то нефтяные котировки могут спекулятивно подняться, других драйверов для роста цен сейчас практически нет. Укрепление рубля на прошлой неделе во многом обязано возвращению операций carry trade на российские площадки. Без их поддержки рублю будет сложно продемонстрировать дальнейшее укрепление", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов во вторник незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,00% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 9,08% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с понедельником, оставшись на уровнях 9,11% 9,11% и 9,00% годовых соответственно.

Банк России провел во вторник, 5 сентября, два депозитных аукциона. В рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ банки разместили 1 трлн 046,1 млрд рублей (при лимите в 1,090 трлн рублей) в среднем по ставке 8,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 29 августа, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 003,7 млрд рублей (при лимите в 1,2 трлн рублей) в среднем по ставке 8,96% годовых.

Кроме того, банки разместили в ЦБ РФ в рамках однодневного депозитного аукциона 246,1 млрд рублей (при лимите в 330 млрд рублей) в среднем по ставке 8,97% годовых.

"Помимо регулярного недельного депозитного аукциона ЦБ сегодня провел еще один, однодневный аукцион. Он стал уже третьим по счету аукционом за последние несколько дней, в рамках которого регулятор пытается изъять краткосрочную ликвидность с рынка. Отчасти это может быть связано с окончанием периода усреднения (во вторник), а отчасти - с желанием ЦБ изъять максимальный объем избыточной ликвидности на рынке", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.