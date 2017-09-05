"Атон" рекомендует использовать текущую слабость котировок GDR ТМК для покупки

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" рекомендует инвесторам воспользоваться недавним снижением рыночной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) для удачной покупки, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

Как говорится в материалах "Атона", бумаги ТМК подешевели более чем на 12% после публикации компанией финансовых результатов за второй квартал 2017 года, которые оказались ниже ожиданий рынка. "Финансовые показатели ТМК чувствительны к росту цен на сталь и к волатильности объемов продаж труб большого диаметра. Кроме того, есть обеспокоенность, что новые американские санкции смогут негативно сказаться на поставках государственным нефтегазовым компаниям РФ труб большого диаметра и привести к снижению прогнозов ТМК по продажам. Последний фактор, по нашему мнению, оказывает в настоящее время давление на котировки бумаг ТМК", - пишет эксперт.

В то же время А.Лобазов полагает, что ралли цен на сталь в Китае окажется неустойчивым в долгосрочной перспективе на фоне роста внутреннего потребления, а показатели российского дивизиона ТМК должны улучшиться в четвертом квартале 2017 года.

В настоящее время, по оценкам аналитика, депозитарные расписки ТМК недооценены относительно зарубежных аналогов. Кроме того, эксперт ожидает ре-рейтинга бумаг ТМК по мере восстановления показателей американского дивизиона и снижения долговой нагрузки компании.

Долгосрочная рекомендация для GDR ТМК от "Атона" дается "покупать". Прогнозная стоимость этих бумаг составляет $6 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $6,89 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,7 за штуку.