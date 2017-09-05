Индекс ММВБ вновь будет консолидироваться у отметки 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"К середине торговой сессии вторника, 5 сентября, российские индексы акций торгуются разнонаправлено. Так, если индекс РТС снижается на 0,1%, отыгрывая падение курса рубля в ходе вчерашних вечерних валютных торгов, то индекс ММВБ растет на 0,12% - до 2005,7 пункта. Большинство европейских фондовых индикаторов сегодня находятся в "зеленой зоне", несмотря на снижения композитного индекса деловой активности в странах ЕС. Цены на нефть марки Brent стабильны и колеблются у отметки $52,5 за баррель. Причем, скорее всего, цены на нефтяном рынке не изменятся до завтрашнего дня, поскольку из-за выходных в США Американский институт нефти перенес публикацию еженедельных данных на среду. Так что во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ у отметки 2000 пунктов. А активность инвесторов возрастет только с возобновлением работы американских бирж", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров