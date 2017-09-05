БКС поднял прогноз роста ВВП РФ в 2017г до 1,6%, но видит препятствия на пути к его ускорению

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогноз роста российской экономики в 2017 году с 1,2% до 1,6%, говорится в обзоре главного экономиста ФГ Владимира Тихомирова. При этом эксперт отмечает, что его осторожный взгляд на потенциал дальнейшего роста российской экономики не означает, что Россия стоит на пороге нового витка стагнации или рецессии.

Экономист прогнозирует постепенное ускорение темпов роста ВВП России с 1,6% в 2017 году до 1,8% в 2018 году и 2,1% в 2019 году. Тем не менее, В.Тихомиров видит существенные препятствия на пути к ускорению роста, поскольку его потенциал в значительной степени ограничивается существующими структурными проблемами, медленным прогрессом в реформировании экономики (не в последнюю очередь обусловленным электоральным циклом), геополитикой и санкциями, а также довольно слабым состоянием мировой экономики и спроса.

"Содержание, сроки и темпы реализации реформ - основные переменные в оценке среднесрочных и долгосрочных перспектив роста российской экономики. В последнее время публичное обсуждение будущих реформ практически прекратилось, что неудивительно. Мы считаем, что реформ не стоит ждать до президентских выборов 2018 года (18 марта), однако затем эта тема может стать приоритетной для властей. Реализация реформ в сочетании с ростом инвестиций может способствовать ускорению динамики российской экономики", - пишет В.Тихомиров.

Кроме того, в обзоре сообщается, что эксперт понизил свой прогноз по инфляции в РФ. Так, прогноз на 2017 год снижен с 5% до 4,4%, на последующие годы - с 4,5-5% до 3,7-4,1%.

"Инфляция остается под контролем благодаря стабильному курсу рубля и невысокому объему денежной эмиссии ЦБ, консервативной бюджетной политике и слабому внутреннему спросу. Мы подтверждаем наш позитивный, но осторожный взгляд, что инфляция останется небольшой, хотя и не исключаем некоторого повышения потребительских цен в ближайшие месяцы. В целом положительный эффект низкой инфляции значителен, в том числе в виде улучшения финансового профиля, валютной стабильности, существенного снижения процентных ставок и ребалансировки внешней задолженности частного сектора за счет внутренних источников финансирования", - полагает экономист.

Эксперт по-прежнему считает, что рост российской экономики будет обусловлен ценами на сырьевые товары, особенно нефть, и увеличением инвестиций в основные средства, что демонстрируют последние макроотчеты. По его мнению, в будущем такая динамика сохранится: в рамках базового сценария ожидается усиление роста мировой экономики, что поддержит спрос на сырье и будет способствовать повышению средних цен на нефть: с $55 за баррель в 2017 году до $65 в 2018 году и $75 в 2019 году. "Это в сочетании с большей доступностью кредитных ресурсов в условиях низкой инфляции и процентных ставок станет важным фактором сохранения инвестиций и дальнейшего роста экономики", - подчеркивает В.Тихомиров.

Аналитик также отмечает в обзоре, что потребительский спрос, главный фактор давления на рост экономики РФ, начал стабилизироваться. В ближайшие месяцы экономист ожидает его восстановления. "Мы повысили наш прогноз динамики оборота розничной торговли на 2017 год с 0,5% до 1%. Тем не менее, спрос будет увеличиваться плавно, поскольку рост реальных располагаемых доходов останется ограниченным. Некоторое повышение госрасходов накануне выборов возможно, но его масштаб будет небольшим, а эффект - краткосрочным", - говорится в обзоре.