Акции «Системы» давно готовились к «прыжку» - "Аналитика Онлайн"

На российском рынке в центре внимания сегодня утром находятся акции АФК «Cистемы», указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Причиной этому является заявление, которое сделал президент России. Отвечая на вопрос относительно судебного процесса между Роснефтью и АФК «Cистема», Владимир Путин сказал, что мировое соглашение «было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Владимир Путин встречался и с Игорем Сечиным, и с Владимиром Евтушенковым по данному вопросу. «Было бы не правильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к делу» - сказал президент. Напомним, Роснефть требует взыскать с компании Евтушенкова 170,6 млрд рублей. Представители крупнейшей российской нефтяной компании уверяют, что именно такую сумму убытков получила Башнефть из-за действий АФК. На фоне этих новостей акции АФК «Cистемы» взлетели во вторник утром более чем на 15%.

На этом фоне курс доллара на московском бирже держится на отметке 57 рублей 85 копеек, евро вырос до 68 рублей 70 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2005 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 52$ за баррель.

"Акции «Системы» в последнее время стали очень интересным спекулятивным инструментом, - подчеркивает эксперт. - Они давно готовились к «прыжку», и любой позитив, связанный с информацией о судебном процессе или об отношении властей к этому процессу, спекулянтами воспринимается как крайне позитивный сигнал. Действительно, акции являются довольно-таки привлекательными для спекуляций, однако, целевыми уровнями для покупок, на наш взгляд, являются уровни 11-12 рублей за акцию. А целевая доходность может составлять более 50%. Что касается ситуации с российским рублем, то мы по-прежнему считаем, что диапазон по 56 до 57 рублей за доллар очень хорошо подходит для покупок валюты на среднесрочную перспективу. Мы ранее уже отмечали, что в текущих условиях у российского рубля есть все шансы укрепиться до данных значений против доллара. Целевыми уровнями здесь будут являться отметки 60-61 рубль за доллар. Следующей цель может стать 62-63 рубля. Однако, временные горизонты могут сместиться до конца 2017 - начала 2018 годов".