ЦБ пытается забрать всю свободную ликвидность с рынка - Raiffeisenbank

ЦБ пытается забрать всю свободную ликвидность с рынка, отмечают аналитики Raiffeisenbank.

"На сегодняшнем недельном депозитном аукционе ЦБ установил лимит в 1,09 трлн руб., что в целом почти полностью соответствует притоку ликвидности, которую прогнозирует регулятор (1,07 трлн руб.). В основном средства в систему будут поступать за счет погашения прошлых депозитов ЦБ (1161 млрд руб.), а незначительная часть будет абсорбирована за счет сезонного роста наличности в обращении (59 млрд руб.) и оттока по бюджетному каналу (минус 31 млрд руб.). Отметим, что отсутствие притока бюджетных средств в начале месяца выглядит необычно и, на наш взгляд, связано с предполагаемым снижением объемов размещений временно свободных средств Казначейства на депозитах и РЕПО. Помимо регулярного недельного депозитного аукциона ЦБ сегодня запланировал еще один, "тонкой настройки". Это уже третий по счету за последние несколько дней аукцион, в рамках которого регулятор пытается изъять краткосрочную ликвидность с рынка. Отчасти это может быть связано с окончанием периода усреднения (сегодня), а отчасти - с желанием ЦБ изъять максимальный объем избыточной ликвидности на рынке", - говорится в обзоре Raiffeisenbank.

В последнее время банки не имеют желания размещать значительные объемы ликвидности на длинный срок в рамках недельных аукционов (из-за чего, как правило, лимит не используется полностью), предпочитая пользоваться овернайтом, отмечают аналитики. "Поэтому ЦБ решил предоставить банкам эту возможность - такой подход, с одной стороны, позволяет изъять больше свободных средств, а с другой - оказывает повышательное давление на ставку RUONIA (с начала проведения "тонкой настройки" она повысилась на 20 б.п., немного приблизившись к ключевой). Вместе с тем мы полагаем, что ЦБ все же не будет проводить аукционы "тонкой настройки" на регулярной основе - этот инструмент используется для корректировки ситуации с ликвидностью, когда на недельном депозитом аукционе регулятор установил лимит меньше, чем банки готовы были разместить или банки разместили меньше средств, чем могли бы. По нашему мнению, если регулятор прекратит изымать краткосрочную ликвидность, ставка RUONIA снизится с текущих значений", - пишут они.