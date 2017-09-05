В рамках текущей недели котировки Brent вполне могут преодолеть отметку $53 за баррель - "Открытие Брокер"

"На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста котировок станет не только статистика по рынку углеводородов от API и EIA, но динамика курсов основных мировых валют. Так, в течение недели будет много выступлений членов ФРС, которые могут носить преимущественно «голубиный» характер на фоне вышедшей на прошлой неделе слабой статистики по занятости в США. Одновременно, в середине недели ожидается заседание ЕЦБ. Марио Драги вполне может намекнуть на сворачивание европейского QE в начале 2018 года. Совокупность перечисленных факторов приведет к существенному снижению индекса доллара (DXY) и переоценке в сторону повышения номинированной в долларах США нефти. Определённого позитива можно ждать и от статистики американского Минэнерго. Из-за урагана в США возможно снижение добычи при одновременном сокращении некоммерческих запасов. Ранее американские власти были вынуждены прибегнуть к поставкам нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия удара стихии", - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин