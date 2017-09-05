Курс рубля в сентябре составит около 59 руб./$1 при условии стабильности нефти и аппетита к риску - "ВТБ Капитал"

Средний курс рубля по итогам сентября, скорее всего, составит примерно 59 руб./$1 при условии стабильности нефтяных цен и глобального аппетита к риску, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Между тем, как говорится в обзоре экспертов инвестбанка Максима Коровина и Евгения Дорофеева, необходимо иметь в виду, что данный прогноз не может учесть эффект от наблюдаемого в последнее время укрепления евро к доллару США.

"Укрепление евро к доллару США, в свою очередь, не привело к росту цен на нефть в той степени, в которой этого можно было ожидать, исходя из исторических оценок. Как следствие, мы полагаем, что на текущих уровнях потенциал для дальнейшего укрепления рубля пока сохраняется, но в целом оценки нашей модели говорят о том, что с фундаментальной точки зрения стоимость рубля близка к справедливому уровню", - пишут аналитики.