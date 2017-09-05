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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ до конца дня останется в диапазоне 1995–2010 п. - ИК "Фридом-Финанс"
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05 сентября 2017 года 13:22
Индекс ММВБ до конца дня останется в диапазоне 1995–2010 п. - ИК "Фридом-Финанс"
Главной локальной новостью стало заявление президента о возможности урегулирования спора Системы и Роснефти, отмечает начальник Управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Бумаги Системы взлетели на этой новости на 10% и временно вышли на первое место по обороту на рынке. Эксперт не ожидает, что дело окончится снятием претензий нефтяной госкорпорации к АФК, но, возможно, сумма требований не будет увеличена. Новость позитивна для акций Системы, но их движение будет носить спекулятивный характер в течение нескольких недель. Динамика основных бумаг разнонаправленная, внешний фон и статистика не задают четкого тренда. Цена на платину достигла $1000 за унцию и начала коррекцию, однако другие металлы, в частности ,серебро, палладий и золото, продолжают расти. Нефть торгуется выше $52 за баррель. Г. Ващенко полагает, что такая динамика сырьевых фьючерсов будет удерживать рынок от коррекции, индекс ММВБ до конца дня останется в диапазоне 1995–2010 п. "Пара EUR/USD сегодня достигала отметки 1,20. Не исключено, что до конца недели курс поднимется еще выше. Этому способствует приближение заседания ЕЦБ и неспокойный геополитический фон. Удорожание евро первоначально увеличит стоимость импорта из ЕС и сократит сальдо торгового баланса России. Это сдержит укрепление рубля на некоторое время. Я полагаю, что шансы на этой неделе достичь уровня 57 по паре USD/RUB сохраняются, но они снизились по сравнению с прошлой пятидневкой. Сегодня курс, скорее всего, останется в коридоре 57,50–58 рублей", - комментирует эксперт ИК.
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05 сентября 2017 года 16:16
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" рекомендует инвесторам воспользоваться недавним снижением рыночной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) для удачной покупки, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. Как говорится в... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:52
"Российский рубль в паре с американским долларом сегодня теряет в пределах 0,2% и приближается к отметке 58 рублей за один американский доллар. Закрепление цены выше отметки 58,1 создаст предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты вплоть до отметки 60", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:33
"К середине торговой сессии вторника, 5 сентября, российские индексы акций торгуются разнонаправлено. Так, если индекс РТС снижается на 0,1%, отыгрывая падение курса рубля в ходе вчерашних вечерних валютных торгов, то индекс ММВБ растет на 0,12% - до 2005,7 пункта. Большинство европейских фондовых... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:16
"На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогноз роста российской экономики в 2017 году с 1,2% до 1,6%, говорится в обзоре главного экономиста ФГ Владимира Тихомирова. При этом эксперт отмечает, что его осторожный взгляд на потенциал дальнейшего роста российской экономики не означает, что Россия... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:46
На российском рынке в центре внимания сегодня утром находятся акции АФК «Cистемы», указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Причиной этому является заявление, которое сделал президент России. Отвечая на вопрос относительно судебного процесса между... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:30
В рамках текущей недели котировки Brent вполне могут преодолеть отметку $53 за баррель - "Открытие Брокер"
"На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:08
ЦБ пытается забрать всю свободную ликвидность с рынка, отмечают аналитики Raiffeisenbank. "На сегодняшнем недельном депозитном аукционе ЦБ установил лимит в 1,09 трлн руб., что в целом почти полностью соответствует притоку ликвидности, которую прогнозирует регулятор (1,07 трлн руб.). В основном... читать дальше
.05 сентября 2017 года 13:42
Курс рубля в сентябре составит около 59 руб./$1 при условии стабильности нефти и аппетита к риску - "ВТБ Капитал"
Средний курс рубля по итогам сентября, скорее всего, составит примерно 59 руб./$1 при условии стабильности нефтяных цен и глобального аппетита к риску, считают аналитики "ВТБ Капитала". Между тем, как говорится в обзоре экспертов инвестбанка Максима Коровина и Евгения Дорофеева, необходимо иметь... читать дальше
.05 сентября 2017 года 12:46
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что мировые рынки практически остались на прежних позициях после торгов понедельника. Причиной этому были как выходные в США, так и попытки быков выкупить привлекательные активы после спада. Возможный ракетный удар со стороны КНДР является... читать дальше
.05 сентября 2017 года 12:26
"Цены на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимальных уровней за последний месяц. В последнее время новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный. Последствия урагана "Харви" выглядят не столь масштабными, как казалось еще неделю назад.... читать дальше
.05 сентября 2017 года 12:12
До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления - "Нордеа Банк"
"Ожидаемые сегодня данные о дальнейшем замедлении инфляции в РФ могут поддержать рубль во второй половине дня. Накануне рубль продемонстрировал незначительное ослабление на фоне общей тенденции к снижению аппетита к риску после очередных ядерных испытаний в Северной Корее. До заседания Банка... читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:53
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный оптимизм на фоне сигналов о частичном восстановлении инфраструктуры в США после урагана. Накануне на рынок поступила информация о возобновлении работы, по меньшей мере, 2 НПЗ в Техасе, а также начале поставок топлива в трубопроводы в Хьюстоне. В итоге цена... читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:45
Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос во главе с раллирующими бумагами АФК "Система" на фоне заявлений президента России Владимира Путина по ситуации вокруг ядерных испытаний КНДР и судебных разбирательств "Роснефти" с АФК. читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:43
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, сегодня вновь продемонстрируют "боковую" динамику - Промсвязьбанк
"Торговые обороты на рынке ОФЗ в понедельник были низкими, а изменения котировок большинства выпусков незначительными. Слабая активность участников объясняется выходным днем в США (День Труда) и отсутствием движений на нефтяном рынке: цены на нефть Brent второй день подряд консолидировались вблизи... читать дальше
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