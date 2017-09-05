Индекс ММВБ до конца дня останется в диапазоне 1995–2010 п. - ИК "Фридом-Финанс"

Главной локальной новостью стало заявление президента о возможности урегулирования спора Системы и Роснефти, отмечает начальник Управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Бумаги Системы взлетели на этой новости на 10% и временно вышли на первое место по обороту на рынке. Эксперт не ожидает, что дело окончится снятием претензий нефтяной госкорпорации к АФК, но, возможно, сумма требований не будет увеличена. Новость позитивна для акций Системы, но их движение будет носить спекулятивный характер в течение нескольких недель.

Динамика основных бумаг разнонаправленная, внешний фон и статистика не задают четкого тренда. Цена на платину достигла $1000 за унцию и начала коррекцию, однако другие металлы, в частности ,серебро, палладий и золото, продолжают расти. Нефть торгуется выше $52 за баррель. Г. Ващенко полагает, что такая динамика сырьевых фьючерсов будет удерживать рынок от коррекции, индекс ММВБ до конца дня останется в диапазоне 1995–2010 п.

"Пара EUR/USD сегодня достигала отметки 1,20. Не исключено, что до конца недели курс поднимется еще выше. Этому способствует приближение заседания ЕЦБ и неспокойный геополитический фон. Удорожание евро первоначально увеличит стоимость импорта из ЕС и сократит сальдо торгового баланса России. Это сдержит укрепление рубля на некоторое время. Я полагаю, что шансы на этой неделе достичь уровня 57 по паре USD/RUB сохраняются, но они снизились по сравнению с прошлой пятидневкой. Сегодня курс, скорее всего, останется в коридоре 57,50–58 рублей", - комментирует эксперт ИК.