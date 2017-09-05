В паре USD/RUB возможен откат из области 58 к локальным минимумам у 57.50 - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что мировые рынки практически остались на прежних позициях после торгов понедельника. Причиной этому были как выходные в США, так и попытки быков выкупить привлекательные активы после спада. Возможный ракетный удар со стороны КНДР является классическим чёрным лебедем со значительными и не поддающимися оценкам рисками. Однако неопределённость может быть истолкована по-разному, и сегодня, похоже, силы быков и медведей на фондовых рынках примерно равны.

На валютном рынке тоже вчера не было сильных движений, но всё же стоит выделить несколько важных моментов. EUR/USD вчера вторую половину дня провела в попытках закрепиться выше 1.19, и сегодня с утра выкупается при попытках медведей продавить пару ниже.

РБА сохранил без изменений ключевую ставку, отметив при этом рост «выше тренда» в ключевых зарубежных экономиках, включая Китай, что зачастую выливается в ускорение темпов роста экономики Австралии. Опубликованная статистика приятно удивила ростом чистого экспорта, что поддержало осси, вернув его в область максимумов с прошлой недели. С такими данными растут шансы успешного взятия парой AUD/USD уровня 0.8 завтра после публикации статистики по ВВП за второй квартал.

"Канадский доллар также не спешит отдавать свои позиции, как золото и нефть, - отмечает эксперт FxPro. - Однако рублю вчера пришлось вернуть часть завоеваний прошлой недели. Игроки посчитали, что он укреплялся слишком быстро последнее время и поспешили зафиксировать часть прибыли после касания уровня 57.50. Если смотреть сквозь эти краткосрочные флуктуации, устойчивость позиций канадской валюты и высокий спрос на сырьё со стороны Китая на инфраструктурные проекты обещает сравнительно положительные перспективы для рубля в ближайшие недели. Общему росту позитива для российской валюты должно добавить начало восстановления Мексиканского залива после Харви (это плюс для сырья и общего спроса на риски, так как худшее позади)".

По мнению А. Купцикевича, уже сегодня доллар способен возобновить своё отступление как к рублю, так и к евро: "В паре USD/RUB возможен откат из области 58 к локальным минимумам у 57.50. А быки по EUR/USD вряд ли оставят попытки закрепиться выше 1.19. Урок прошлой недели (-2% за двое суток) пока не сломил хребет роста пары, а лишь остановил ускорение. Сильный бычий тренд очень хорошо виден с апреля, и чтобы его сломить, нужна причина не меньше выступления Драги в предстоящий четверг".