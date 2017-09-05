Рынок акций РФ утром подрос во главе с АФК "Система" на заявлениях Путина

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос во главе с раллирующими бумагами АФК "Система" на фоне заявлений президента России Владимира Путина по ситуации вокруг ядерных испытаний КНДР и судебных разбирательств "Роснефти" с АФК.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2007,78 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1093,39 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар стоит 57,83 рубля (-0,01 рубля).

Президент РФ В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник заявил, что в условиях наличия ядерного оружия у КНДР противостояние с Пхеньяном может привести к глобальной катастрофе, поэтому нет иного пути разрешения проблемы Корейского полуострова, кроме мирного, дипломатического.

В.Путин также сообщил, что в ходе телефонных переговоров с лидерами Японии и Южной Кореи достигнута договоренность о продолжении диалога по ситуации вокруг КНДР во время личных встреч на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В.Путин назвал нелепостью требование США к РФ присоединиться к санкциям в отношении КНДР, введя санкции против Москвы и Пхеньяна. По его словам, дальнейшие санкции против КНДР бесполезны и неэффективны - "они траву будут есть, но не изменят курс".

Новые санкции против КНДР не отразятся на РФ, поскольку между странами почти нулевой товарооборот, но Москва полностью соблюдает резолюции СБ ООН по Пхеньяну.

Что касается ситуации вокруг АФК "Система", то В.Путин рассчитывает, что "Роснефть" и "Система" достигнут мирового соглашения, которое пошло бы на пользу и обеим компаниям, и инвестклимату в целом.

На этом фоне акции АФК "Система" выросли к 11:00 МСК до 13,61 рубля (+8,6%), максимум сделок составил 14,45 рубля (+15,2%). Бумаги АФК "Система" лидируют по объему торгов, обогнав Сбербанк (MOEX: SBER): на сделки с ними пришлось 0,937 млрд рублей.

Также подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,1%), "Мосбиржи" (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Роснефти" (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), Сбербанка (-0,03% и -0,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%).

Биржи в США в понедельник не работали в связи с празднованием Дня труда, во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), поскольку инвесторы оценивали риски, связанные с ситуацией вокруг КНДР, но плюсует фондовая Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,7%).

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными".

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

В частности, Д.Трамп дал принципиальное согласие на то, чтобы Южная Корея приобрела вооружение и оборудование из США на многие миллиарды.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Д.Трамп в телефонном разговоре пришли к единому мнению, что "проведенное КНДР испытание водородной бомбы означает новый и неприемлемый уровень эскалации". Они разделяют мнение, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции.

На нефтяном рынке во вторник продолжается консолидация, смесь WTI дорожает на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $52,13 за баррель (-0,4% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $47,49 за баррель (+0,4%).

Участники рынка рассчитывают, что американские НПЗ, закрытые после разрушительного урагана "Харви", начнут постепенно возобновлять работу на этой неделе. В частности, о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили компании Citgo Petroleum и Marathon Petroleum. Это ослабило опасения трейдеров, что слишком много нефти идет в хранилища, пишет MarketWatch.

Согласно данным S&P Global Platts, на 3 сентября закрытыми в США оставались предприятия с мощностью нефтепереработки 2,3 млн баррелей, что соответствует 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, рубль во вторник стабилизировался на фоне снижения геополитических рисков. Инвесторы быстро адаптировались и отыграли эскалацию вокруг Северной Кореи, поэтому привлекательность иены и доллара снижается в пользу других валют.

При этом новости для рубля в целом не очень радостные. Суверенный фонд Норвегии может отказаться от рубля полностью, что приведет к оттоку большого объема капитала, так как многие инвесторы начнут выходить вслед за Норвегией. Но это пока никак не влияет на курс российской валюты. В четверг, когда состоится заседание ЕЦБ, рубль может серьезно ослабеть к евровалюте, стремясь к отметке 70 руб./EUR1. Преодоление 60 руб./$1 на этой неделе под вопросом, так как серьезных факторов для такого движения не видно.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, участники рынков продолжают находиться в смешанных чувствах, покупатели сократили аппетиты, наблюдая за ситуацией вокруг КНДР, а спросом пользуются золото и цветные металлы как защитные активы.

Тем не менее, для серьезного падения рынка акций РФ предпосылки также отсутствуют. Скорее всего, продолжится консолидация индексов ММВБ и РТС вблизи достигнутых накануне уровней.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также ожидает, что рынок останется в боковике на фоне разнонаправленных внешних факторов. Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, особенно для Японии и Южной Кореи, что отражается в снижении биржевых индексов этих стран.

На российском рынке возможна фиксация прибыли по акциям металлургического сектора, которые показали хорошее ралли вследствие роста цен на металлы из-за сокращения избыточных сталеплавильных мощностей в Китае. Хотя за неделю до дивидендной отсечки акции еще покажут рост. Во второй половине дня, ближе к открытию американской торговой сессии, волатильность биржевых активов увеличится, поскольку американские инвесторы вернутся на рынки после праздника. На какое-то время история с ракетами КНДР отойдет на второй план, и на первом месте будет Конгресс США, который возвращается к работе после каникул. Инвесторы ждут повышения потолка госдолга и изменений в налоговой системе США - это основная тема для игры на американском рынке. Эти факторы могут играть в пользу доллара.

Кроме того, в четверг, после объявления процентной ставки ЕЦБ, состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы полагают, что будут сделаны намеки на слишком сильное укрепление евро относительно мировых валют, поскольку это мешает росту инфляции в еврозоне и замедляет повышение ставок ЕЦБ. К слову, даже президент Франции отметил слишком сильное укрепление евро. На этом фоне евро ослабнет к доллару.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, возобновление торгов на американском рынке во вторник, а также приближение ряда значимых событий могут привести к возрастанию волатильности на рынках в середине недели. В числе наиболее ожидаемых участниками рынка событий - очередное заседание ЕЦБ и возобновление работы Конгресса США после августовских каникул. От первого события стоит ожидать актуализации ожиданий по направлению монетарной политики в еврозоне: М.Драги на пресс-конференции может подтвердить курс на постепенный выход из стимулов, не обозначая конкретные сроки и параметры сворачивания стимулов, а также постарается максимально мягко прокомментировать состоявшееся укрепление курса евро. Возобновление работы американского Конгресса, в свою очередь, даст старт обсуждению двух животрепещущих тем - повышения планки госдолга и налоговой реформы в США.

Российский фондовый рынок находится в районе психологически важной отметки 2000 пунктов, снижение рублевой стоимости Brent оказывает давление на динамику биржевых индексов. При этом приток капитала нерезидентов в биржевые фонды на минувшей неделе пока не носит устойчивый характер. В этих условиях чувствительность движения рынка акций к изменениям стоимости нефти может возрасти, и важным направляющим фактором может выступить статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США (будет опубликована в четверг).

Кроме того, российские активы продолжат движение под влиянием изменения восприятия риска развивающихся рынков. Усиление движения капитала в качественные активы и сокращение риска на фоне геополитической напряженности и слабо предсказуемого хода переговоров по бюджету США и налоговой реформе могут ослабить позиции отечественных фондовых активов до конца недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+1,6%).

Подешевели бумаги АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-34,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-5,5%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,2%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,182 млрд рублей (из них 0,871 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).