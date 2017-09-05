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Главная / Мнения аналитиков / До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления - "Нордеа Банк"
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05 сентября 2017 года 12:12
До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления - "Нордеа Банк"
"Ожидаемые сегодня данные о дальнейшем замедлении инфляции в РФ могут поддержать рубль во второй половине дня. Накануне рубль продемонстрировал незначительное ослабление на фоне общей тенденции к снижению аппетита к риску после очередных ядерных испытаний в Северной Корее. До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления, который сегодня может быть поддержан публикацией итоговых данных по инфляции в августе. Исходя из еженедельных значений, инфляция в настоящее время находится на уровне 3,4-3,5%. Публикация итоговых данных, подтверждающих еженедельную динамику, усилит ожидания рынка по снижению ставки на ближайшем заседании, что продолжит формировать спрос на российские активы и поддерживать рубль. Краткосрочный ориентир по паре 57.3-58.", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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05 сентября 2017 года 16:16
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" рекомендует инвесторам воспользоваться недавним снижением рыночной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) для удачной покупки, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. Как говорится в... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:52
"Российский рубль в паре с американским долларом сегодня теряет в пределах 0,2% и приближается к отметке 58 рублей за один американский доллар. Закрепление цены выше отметки 58,1 создаст предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты вплоть до отметки 60", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ"... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:33
"К середине торговой сессии вторника, 5 сентября, российские индексы акций торгуются разнонаправлено. Так, если индекс РТС снижается на 0,1%, отыгрывая падение курса рубля в ходе вчерашних вечерних валютных торгов, то индекс ММВБ растет на 0,12% - до 2005,7 пункта. Большинство европейских фондовых... читать дальше
.05 сентября 2017 года 15:16
"На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:58
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогноз роста российской экономики в 2017 году с 1,2% до 1,6%, говорится в обзоре главного экономиста ФГ Владимира Тихомирова. При этом эксперт отмечает, что его осторожный взгляд на потенциал дальнейшего роста российской экономики не означает, что Россия... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:46
На российском рынке в центре внимания сегодня утром находятся акции АФК «Cистемы», указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Причиной этому является заявление, которое сделал президент России. Отвечая на вопрос относительно судебного процесса между... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:30
В рамках текущей недели котировки Brent вполне могут преодолеть отметку $53 за баррель - "Открытие Брокер"
"На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста... читать дальше
.05 сентября 2017 года 14:08
ЦБ пытается забрать всю свободную ликвидность с рынка, отмечают аналитики Raiffeisenbank. "На сегодняшнем недельном депозитном аукционе ЦБ установил лимит в 1,09 трлн руб., что в целом почти полностью соответствует притоку ликвидности, которую прогнозирует регулятор (1,07 трлн руб.). В основном... читать дальше
.05 сентября 2017 года 13:42
Курс рубля в сентябре составит около 59 руб./$1 при условии стабильности нефти и аппетита к риску - "ВТБ Капитал"
Средний курс рубля по итогам сентября, скорее всего, составит примерно 59 руб./$1 при условии стабильности нефтяных цен и глобального аппетита к риску, считают аналитики "ВТБ Капитала". Между тем, как говорится в обзоре экспертов инвестбанка Максима Коровина и Евгения Дорофеева, необходимо иметь... читать дальше
.05 сентября 2017 года 13:22
Главной локальной новостью стало заявление президента о возможности урегулирования спора Системы и Роснефти, отмечает начальник Управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Бумаги Системы взлетели на этой новости на 10% и временно вышли на первое место по... читать дальше
.05 сентября 2017 года 12:46
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что мировые рынки практически остались на прежних позициях после торгов понедельника. Причиной этому были как выходные в США, так и попытки быков выкупить привлекательные активы после спада. Возможный ракетный удар со стороны КНДР является... читать дальше
.05 сентября 2017 года 12:26
"Цены на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимальных уровней за последний месяц. В последнее время новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный. Последствия урагана "Харви" выглядят не столь масштабными, как казалось еще неделю назад.... читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:53
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный оптимизм на фоне сигналов о частичном восстановлении инфраструктуры в США после урагана. Накануне на рынок поступила информация о возобновлении работы, по меньшей мере, 2 НПЗ в Техасе, а также начале поставок топлива в трубопроводы в Хьюстоне. В итоге цена... читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:45
Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос во главе с раллирующими бумагами АФК "Система" на фоне заявлений президента России Владимира Путина по ситуации вокруг ядерных испытаний КНДР и судебных разбирательств "Роснефти" с АФК. читать дальше
.05 сентября 2017 года 11:43
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, сегодня вновь продемонстрируют "боковую" динамику - Промсвязьбанк
"Торговые обороты на рынке ОФЗ в понедельник были низкими, а изменения котировок большинства выпусков незначительными. Слабая активность участников объясняется выходным днем в США (День Труда) и отсутствием движений на нефтяном рынке: цены на нефть Brent второй день подряд консолидировались вблизи... читать дальше
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