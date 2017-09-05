До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления - "Нордеа Банк"

"Ожидаемые сегодня данные о дальнейшем замедлении инфляции в РФ могут поддержать рубль во второй половине дня. Накануне рубль продемонстрировал незначительное ослабление на фоне общей тенденции к снижению аппетита к риску после очередных ядерных испытаний в Северной Корее. До заседания Банка России 15 сентября у рубля остается определенный потенциал для укрепления, который сегодня может быть поддержан публикацией итоговых данных по инфляции в августе. Исходя из еженедельных значений, инфляция в настоящее время находится на уровне 3,4-3,5%. Публикация итоговых данных, подтверждающих еженедельную динамику, усилит ожидания рынка по снижению ставки на ближайшем заседании, что продолжит формировать спрос на российские активы и поддерживать рубль. Краткосрочный ориентир по паре 57.3-58.", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.