Сорт Brent перешел в новый диапазон колебаний - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимальных уровней за последний месяц. В последнее время новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный. Последствия урагана "Харви" выглядят не столь масштабными, как казалось еще неделю назад. Нефтеперерабатывающие мощности постепенно возвращаются к работе. Представители ОПЕК+ сигналят, что план по сокращению добычи выполняется и будет продлен в случае необходимости. Саудовская Аравия излучает уверенность, повышая цены на свой эталонный сорт ArabLight. Запасы в США сокращаются. Полагаю, что сорт Brent перешел в новый диапазон колебаний. Если месяц назад это была область $48-53, то сейчас она постепенно будет заменена на $50-55. Если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то возможен тест и 60 долларов за баррель", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.