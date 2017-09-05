Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, сегодня вновь продемонстрируют "боковую" динамику - Промсвязьбанк

"Торговые обороты на рынке ОФЗ в понедельник были низкими, а изменения котировок большинства выпусков незначительными. Слабая активность участников объясняется выходным днем в США (День Труда) и отсутствием движений на нефтяном рынке: цены на нефть Brent второй день подряд консолидировались вблизи отметки 52,5 долл. за баррель. Информационный фон вчера также был достаточно скудным: каких-либо значимых для финансовых рынков шагов со стороны США или других стран в ответ на проведенные в выходные ядерные испытания КНДР пока не последовало. Кривая доходности ОФЗ по итогам дня сложилась на уровне 7,63-7,9%. С утра обстановка на глобальных рынках остается спокойной, и котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, сегодня вновь продемонстрируют "боковую" динамику. Коррективы в ход торгов потенциально может внести статистика по инфляции в РФ за август, публикация которой ожидается в 16:00 мск, но мы полагаем, что значимые движения на рынке ОФЗ произойдут лишь в случае, если показатель будет больше чем на 0,3-0,4 п.п. отличаться от оценок по недельным данным в районе 3,5% г/г. В условиях роста ожиданий по снижению ключевой ставки после выхода позитивных данных по инфляции и инфляционным ожиданиям для размещения на завтрашних аукционах Минфин, скорее всего, предпочтет сделать выбор в пользу долгосрочных и среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.